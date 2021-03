Joe Hart s’excuse auprès des fans de Tottenham pour la publication sur les réseaux sociaux du «  travail accompli  »

Joe Hart a présenté des excuses après une erreur sur les réseaux sociaux.

Le compte Instagram officiel du gardien de Tottenham a partagé un graphique montrant que Tottenham avait perdu 3-0 contre le Dinamo Zagreb, mais l’a sous-titré « travail fait ».

Instagram @JoeHart Le message qui a été publié sur la page Instagram de Hart et a laissé les fans perplexes

Cela a laissé les fans perplexes alors que les Spurs ont subi une sortie humiliante de la compétition après avoir perdu en Croatie et être sorti 3-2 au total.

Hart a maintenant expliqué que son équipe de médias sociaux pensait à tort que Tottenham avait gagné – pas perdu – 3-0 et a donc publié le message.

Il a exprimé ses excuses aux fans dans une vidéo partagée sur sa page Instagram.

«Bonjour les gars, je sens que je dois présenter des excuses au nom de mon équipe de médias sociaux. Cela vient juste d’être porté à mon attention », a déclaré Hart.

Instagram @JoeHart Hart a présenté des excuses aux fans des Spurs vendredi matin

Instagram @JoeHart Le gardien a déclaré que quelqu’un de son équipe de médias sociaux pensait à tort que les Spurs avaient gagné 3-0

«Quelqu’un pensait que nous avions gagné 3-0 hier soir, ce qui est bâclé, mais c’est la vérité. Il a affiché «travail accompli».

«C’est inacceptable et je suis sûr que cela a ennuyé beaucoup de gens et je suis désolé que cela en soit arrivé là. Ça ne vient évidemment pas de moi, je n’ai que de l’amour pour le club et je les soutiens, alors excuses.

« Malheureusement, des trucs comme celui-ci se produisent, mais sachez simplement que cela ne vient d’aucun autre endroit, à part une faute de frappe. »

Son coéquipier, Hugo Lloris, a qualifié les Spurs de disgrâce à la suite du résultat désastreux et a fait la lumière sur les gros problèmes du club.

. Tottenham était terne contre le Dinamo Zagreb et méritait d’être éliminé

. Le résultat a soulevé des questions sur l’avenir de Mourinho au club

«Je pense que nous sommes tous plus que déçus», a-t-il déclaré dans une interview explosive.

«Ce n’est qu’une honte. J’espère juste que tout le monde dans le vestiaire se sent responsable de cette situation parce que c’est une honte.

«C’est juste une accumulation. Nous sommes un club plein d’ambition mais l’équipe en ce moment, je pense juste que c’est le reflet de ce qui se passe dans notre club.

«Nous avons un manque de bases, un manque de fondamentaux. Dans l’ensemble, notre performance est liée à cela. Je pense que mentalement, nous devrions être plus forts, nous devrions être plus compétitifs.

«La façon dont nous jouons n’est tout simplement pas suffisante. Pas assez. Une chose est de passer devant la caméra et de dire que je suis ambitieux, l’autre est de montrer tous les jours – dans les séances d’entraînement, c’est de montrer à chaque fois sur le terrain – vous ne pouvez pas le laisser tomber si vous jouez ou non. jouer.

«Se comporter en équipe est la chose la plus difficile dans le football. Quelle que soit la décision du manager, vous devez suivre le chemin de l’équipe.

«Si vous ne suivez l’équipe que lorsque vous êtes dans le onze de départ, cela pose un gros problème pour l’équipe car vous allez payer, à un moment donné et vous allez payer dans votre saison.

«Aujourd’hui, je pense que c’est la conséquence de cela. Nous avons eu un grand moment dans le passé parce que nous pouvions faire confiance à la solidarité qui était dans l’équipe. Aujourd’hui, je ne sais pas, je n’en suis pas sûr.

Les Spurs de marque Lloris affichent une « honte » après le match

« Je pense que si vous regardez toute l’expérience que nous avons en tant que joueur individuellement en tant que joueur dans le vestiaire, nous l’avons tous », a-t-il déclaré.

«D’une jambe à l’autre, tout peut changer si vous y croyez et faites le jeu parfait. Ce qui est plus douloureux, c’est le sentiment que nous sommes venus ici sans l’envie de tuer le gibier. Lorsque vous êtes un concurrent, vous ne pouvez pas vous comporter de cette manière.

«Quand nous avons commencé à réaliser qu’il était trop tard. La confiance était revenue dans l’équipe de Zagreb, puis le jeu est devenu encore plus difficile.

«C’est l’histoire du jeu et c’est fait et nous ne pouvons malheureusement pas changer. C’est une honte de notre part et nous ne pouvons que nous plaindre des fans car chaque année ils sont pleins d’espoir.

« Gagner cette compétition signifierait beaucoup, mais maintenant nous devons revenir sur nos bases dans une routine et nous battre à nouveau en championnat pour revenir dans cette compétition la saison prochaine. »