Joe Henderson à son apogée absolue

Le deuxième des deux albums compilés à partir d’enregistrements réalisés au célèbre club de jazz new-yorkais Village Vanguard, State Of The Tenor: Live At The Village Vanguard, Volume 2 capture le ténor barbu et à lunettes du Midwest Joe Henderson dans les nuits du 14 au 16 novembre. 1985.

Sept des performances d’Henderson de ces nuits – où il a reçu un accompagnement stellaire du bassiste Ron Carter et du batteur Al Foster, tous deux ex-Miles Davis sidemen et légendes de leurs instruments respectifs – ont été émis par Dossiers de notes bleues sur un album intitulé State Of The Tenor: Live At The Village Vanguard, Volume 1, en 1986. Il a été tellement acclamé par les critiques et les fans qu’il était peut-être inévitable qu’un deuxième volume apparaisse. Blue Note dûment obligé, libérant un deuxième et dernier versement l’année suivante.

Au milieu des années 80, Joe Henderson, originaire de Lima, Ohio, avait 42 ans mais était déjà assuré d’une place au panthéon de grands saxophonistes de jazz. Réputé pour combiner un ton rauque et rauque avec une sophistication soul, Henderson avait fait ses débuts en tant que leader avec Blue Note en 1963, avec l’album Page One, qui a commencé une période fertile de quatre ans avec le label d’Alfred Lion, culminant avec le classique Mode de 1966. Pour Joe. Après cela, Henderson a profité d’un long passage chez Milestone Records, bien que la fin des années 70 l’ait trouvé pigiste pour plusieurs petites entreprises différentes.

Encore une force avec laquelle il faut compter

Le premier volume de State Of The Tenor a non seulement réuni Henderson avec Blue Note (qui à ce moment-là de son histoire avait été spectaculairement relancé sous la direction de Bruce Lundvall), mais était également le premier album sorti sous le nom d’Henderson après quatre ans enregistrer la sécheresse. Les enregistrements de ces concerts de Village Vanguard en 1985 ont montré qu’Henderson était au sommet de ses pouvoirs créatifs. Alors que le premier volume de State Of The Tenor a confirmé que Joe Henderson était toujours une force avec laquelle il fallait compter dans le jazz, le deuxième volume a servi à souligner cette impression tout en satisfaisant le besoin de ceux qui voulaient entendre plus de matériel des concerts.

Pourtant, State Of The Tenor, Volume 2 ne peut pas être rejeté comme une collection de restes. La raison pour laquelle ses six morceaux ont été omis du volume 1 semble davantage liée au goût du producteur de l’album (et célèbre critique de jazz américain) Stanley Crouch.

Fait intéressant, dans les notes de pochette originales du premier volume, Crouch compare les concerts de Henderson’s Village Vanguard à des « cours de saxophone », en raison du nombre de cornistes qui étaient dans le public ce soir-là. Certes, Henderson donne une véritable masterclass en matière d’improvisation au saxophone. Et, comme un autre maître ténor, le grand Sonny Rollins, qui avait enregistré un album live pour Blue Note au même endroit 28 ans plus tôt (A Night At The Village Vanguard de 1957), Henderson a constaté que l’absence d’un instrument à accords (tel comme piano ou guitare) lui a permis une plus grande liberté mélodique et harmonique.

Ce sentiment de liberté est évident dans l’ouverture du tome 2, « Boo Boo’s Birthday », le remaniement par Henderson d’une composition délicate de Moine Thélonious (que le pianiste/compositeur avait écrit pour sa fille). Ron Carter et Al Foster créent une toile de fond rythmique doucement ondulante sur laquelle Henderson prend les mélodies déchiquetées et asymétriques de Monk et les explore pleinement avec une série d’improvisations serpentantes. Ron Carter démontre également ses prouesses à la basse avec un solo à la fois souple et éloquent, mais qui ne cesse de faire avancer la chanson.

Soul et polyvalent

Une autre couverture, Charlie Parker« Cheryl » de ‘s est traité par Henderson mais s’ouvre d’abord sur un court solo de basse de Carter avant que le saxophone ténor n’entre et n’énonce le thème principal. Il se lance alors dans un long passage d’improvisation défini par des slaloms mélodiques époustouflants.

« Y Ya La Quiero » est un original de Henderson enregistré pour la première fois sous le nom de « Y Todavia La Quiero » pour son album de 1981, Relaxin’ At Camarillo. En termes de ligne de basse et de séquence de quatre accords répétés, l’air ressemble étrangement au classique du jazz spirituel de Pharaoh Sanders « Hum Allah Hum Allah Hum Allah » de son album de 1969 Jewels Of Thought. Il commence par un trémolo haut et flottant du saxophone d’Henderson, avant qu’il n’énonce un thème dansant sous la basse en forme de point d’appui de Carter et les figures de charleston palpitantes de Foster. On peut dire que le point culminant de State Of The Tenor, Volume 2, « Y Ya La Quiero » montre la polyvalence d’Henderson et sa capacité à jouer dans un style plus avant-gardiste – en utilisant des cris perçants et des grognements chargés d’harmoniques – sans perdre l’âme inhérente de son sonner.

Cette âme – et cette polyvalence – sont également très claires sur « Soulville », la version douce mais entraînante d’Henderson d’un vieux Horace Argent air de l’album 1957 Blue Note du pianiste/compositeur, The Stylings Of Silver.

Un autre morceau de Silver, « Portrait », co-écrit avec la légende du jazz bass Charles Mingus, illustre le talent d’Henderson en tant que joueur de ballade. Son approche est douce au point d’être délicate, mais on sent aussi une puissance refoulée qui donne à ses lignes mélodiques une musculature robuste.

Un nouvel élan

Joe Henderson a dévoilé pour la première fois l’auto-écrit « The Bead Game » sur son album de 1968 Tetragon. L’interprétation en direct de State Of The Tenor, Volume 2 n’est peut-être pas aussi frénétique que l’original, bien qu’au fur et à mesure qu’elle se développe, elle transmet certainement une approche post-bop de haute intensité du jazz. Henderson n’est rien de moins que magistral.

State Of The Tenor, Volume 2 a été remasterisé dans le cadre de la série de réédition de vinyles Tone Poet Audiophile de Blue Note, mais, de manière significative, c’est le seul titre qui n’a pas été issu d’un maître analogique. Il a été enregistré numériquement, en tant que « Tone Poet » lui-même, Joe Harley, révélé à uDiscover Music en décembre 2018 : « Il a été enregistré sur une machine Mitsubishi X-80 », a-t-il déclaré, faisant référence à un enregistreur numérique à deux canaux qui est devenu populaire au début des années 80. Selon Harley, cependant, la musique de la nouvelle édition vinyle de State Of The Tenor, Volume 2 sonne mieux que l’original. « Cela semble incroyable, même s’il a été initialement enregistré numériquement », a déclaré Harley.

State Of The Tenor, Volume 2 a contribué à donner un nouvel élan à la carrière de Joe Henderson dans les années 80, l’aidant à être reconnu comme l’un des principaux saxophonistes du jazz. Il a quitté Blue Note peu après la sortie de l’album et allait terminer sa carrière à Verve Records, entre 1991 et 1997, avant de mourir d’emphysème à l’âge de 64 ans, en 2001.

Quiconque doute de l’importance de Joe Henderson, de sa place dans la lignée des grands saxophonistes ténor et de la valeur de son héritage musical devrait écouter attentivement State Of The Tenor, Volume 2. Il capture le titan ténor sous une forme époustouflante et envoûtante. Ou, comme Harley le dit succinctement : « Je pense que c’est Joe Henderson à son apogée absolu. »

