Joe Hendry dit que Jonathan Gresham est le talent révolutionnaire de Ring of Honor, le compare à Daniel Bryan

Joe Hendry est impatient de retourner en Amérique et de rejoindre Ring of Honor.

Fin 2019, l’Ecossais a signé un accord exclusif avec Ring of Honor, mais avec la pandémie COVID-19 qui a mis le monde à l’arrêt en 2020, il a été confiné dans son pays natal.

Le spectacle du 19 anniversaire de Ring of Honor était excellent

Bien que les restrictions de voyage commencent à se lever, Hendry n’a pas encore fait son retour à la promotion et il a contribué avec son intellect et ses observations jusqu’au moment venu.

Hendry peut être trouvé sur la chaîne YouTube de Ring of Honor, mais avec leur émission du 19e anniversaire qui vient de passer, talkSPORT a saisi l’occasion pour avoir son avis sur leurs stars d’aujourd’hui.

Tout le monde sait que Ring of Honor est un endroit où des légendes comme Daniel Bryan, CM Punk, Samoa Joe et bien d’autres se sont fait un nom et Hendry pense qu’ils ont une autre forger cette illustre voie.

« Je vais vous dire qui est le gars, je vais vous dire qui est le meilleur talent en ce moment – c’est Jonathan Gresham, à mon avis », a commencé Hendry.

«Maintenant, c’est controversé parce que beaucoup de gens penseront que ce devrait être le champion des poids lourds, mais je pense que ce que Ring of Honor a fait, c’est donner un poids égal à la division Pure, ce qui nous permet de nous diriger vers ce créneau et je pense que c’est vraiment unique. argument de vente pour l’entreprise.

Jonathan Gresham est l’une des propriétés les plus chaudes de la lutte en ce moment

«Je pense que Jonathan Gresham est ce talent révolutionnaire. Je ne me souviens pas de qui c’était, mais l’autre jour, dans une interview, quelqu’un l’a comparé à Daniel Bryan dans Ring of Honor et j’ai pensé que c’était une bonne comparaison.

«Ce que j’aime vraiment chez Jonathan Gresham, c’est qu’il est resté fidèle à ses croyances et principes sur ce que devrait être un match de lutte professionnelle et je l’ai vu suivre ces principes depuis le moment où je l’ai vu lutter pour la première fois à PCW en 2013, alors qu’il n’était pas pas aussi bien connu, à présent.

«Shane Taylor est une autre personne. Peu importe où ils se trouvaient, ils se voyaient toujours tout en haut. C’est la mentalité que j’avais quand je suis entré. Et pour voir les gens avoir cette mentalité, ça m’inspire à penser quand je reviens, vous savez quoi, j’ai besoin de revenir dans cette zone.

«Le conseil que je donne aux gens est que vous devez déjà vous considérer comme le champion du monde. Quels sont les chemins que vous allez emprunter pour y arriver?

«Mais avec Gresham, étant dans Foundation, je pense que c’est une grande faction qui représente ce que Ring of Honor est et peut être, mais cela nécessite également un équilibre.

Joe Hendry n’a pas été en mesure de lutter dans Ring of Honor depuis longtemps, mais ils ont continué à le payer

Ring of Honor fait partie du tissu même de la lutte professionnelle d’aujourd’hui et, à la suite d’un grand spectacle d’anniversaire, Hendry pense que leur influence est indéniable.

Si vous regardez ce qui est considéré comme une lutte de qualité de nos jours, il vous suffit de revenir sur ce que faisait Ring of Honor 10-15… il y a 19 ans! Je pense qu’ils ont joué un rôle énorme dans la définition de ce qu’est la lutte professionnelle.

Alors, quand Hendry reviendra-t-il?

«Je suis en pleine forme. Je suis prêt à sauter dans un avion et à me rendre là-bas maintenant. Mais, je dois respecter les restrictions et les protocoles de santé et de sécurité actuellement en place.

«Quand ils me diront qu’il est temps, je ferai tout ce que l’entreprise a besoin de moi. D’ici là, vous pouvez m’attraper aux mardis techniques sur la chaîne YouTube Ring of Honor.

Joe Hendry est l’un des talents les plus brillants du Royaume-Uni au cours de la dernière décennie

«Fondamentalement, ce que c’est, ça vous donne une petite critique sympa de l’émission presque. Je passe donc en revue les matchs qui se déroulent dans la série, mais je décompose aussi les mouvements de manière scientifique.

«J’ai la chance d’avoir étudié le judo pendant longtemps. J’ai fait de la lutte amatuer en tant qu’adulte et en l’utilisant, je peux voir d’où viennent beaucoup de mouvements, que ce soit la lutte, le ju-jitsu, le judo, peu importe.

«Alors si vous vous êtes déjà demandé pourquoi l’étranglement triangulaire fonctionne-t-il? Ou pourquoi une ligne étroite est-elle si dévastatrice? Pourquoi feriez-vous un suplex deadlift par opposition à un suplex normal? Pourquoi un snap suplex? Quelle est la psychologie derrière cela?

«Et je pense que c’est quelque chose que nous n’avons pas traité en détail dans l’industrie, donc ce type d’analyse correspond parfaitement au produit.»

Regardez les spectacles de la bague d’honneur – y compris le 19e anniversaire – sur FITE