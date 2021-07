Joe Hisaishi annonce un nouvel album “Songs Of Hope”

Le compositeur japonais acclamé Joe Hisaishi, “The John Williams of Japan” (Pitchfork), sortira son nouvel album, Songs of Hope: The Essential Joe Hisaishi Vol. 2, le 20 août 2021. Le premier single de l’album, ‘HANA-BI’ est sorti aujourd’hui.

Présente les plus grands succès de Joe Hisaishi tirés de films emblématiques

Chansons d’espoir : L’essentiel Joe Hisaishi Vol. 2 fait suite au succès mondial de Dream Songs: The Essential Joe Hisaishi Vol. 1 et présente plus des plus grands succès du compositeur tirés de films emblématiques primés, dont Spirited Away et Porco Rosso, des œuvres orchestrales et des enregistrements de piano solo, ainsi que deux nouveaux enregistrements : « Kids Return » et « HANA-BI ». Les 28 morceaux ont été remasterisés par le compositeur lui-même.

Joe Hisaishi, « Le compositeur japonais le plus acclamé à avoir jamais travaillé dans un film » (Pitchfork), est l’un des compositeurs japonais les plus appréciés et les plus prolifiques. Il est surtout connu pour son travail avec le réalisateur d’animation du Studio Ghibli, Hayao Miyazaki, et a composé tous ses films sauf un, dont trois des cinq films d’animation les plus rentables au monde.

Joe Hisaishi était un élève du légendaire compositeur d’anime Takeo Watanabe. Il a sorti près de 100 musiques de films et albums solo au cours de sa carrière. Son son distinct s’inspire des compositions de musique minimale américaine, de la musique électronique expérimentale et de la musique classique européenne et japonaise.

Hisaishi a expliqué que lorsqu’il compose de la musique de film, “Je m’assure de bien comprendre les personnages, l’histoire et les visuels avant de commencer mon travail, et ma méthode d’écriture changerait entre les films d’action réelle et les animations. Pour les œuvres en solo, les thèmes résident en moi.

Le compositeur légendaire a remporté de nombreux prix pour ses réalisations en matière de composition et de musique de film. Il est huit fois lauréat de l’Oscar japonais de la meilleure musique ; il a reçu la Médaille d’honneur du Japon en 2009 ; et il a composé les bandes originales de deux films primés aux Oscars, Departures (2008) et Spirited Away (2002).

Chansons d’espoir : L’essentiel Joe Hisaishi Vol. 2 sortira le 20 août 2021 et peut être pré-commandé ici.

