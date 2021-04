Joe Ingles et les données qui confirment que l’Utah Jazz est fou

Jazz de l’Utah est l’équipe de mode dans le NBA et ce n’est pas pour moins. Avec leurs nids-de-poule particuliers et leurs creux attendus et logiques, Salt Lake City est la meilleure équipe de toute la ligue et cela ne peut répondre qu’à deux raisons: l’excellent travail de Quin Snyder et le niveau effrayant de certains des joueurs de la liste de ces Jazz.

Sous la direction talentueuse de Donovan Mitchell, avec la fonction de notation de Bojan Bogdanovic, les centimètres et le physique de Rudy Gobert, les concepts défensifs de Royce O’neale, la direction de jeu réussie de Mike Conley, contributions du banc de Georges Niang ou Jordan Clarkson… Et aussi la figure de Joe Ingles, la connaissance du basket espagnol qui continue de s’en tirer avec ce pied gauche doré qui le caractérise tant.

Les données

Honnêtement, les données fournies par le collègue Stat Muse sont littéralement terrifiantes. Nous l’extrayons de la liste des joueurs de la NBA qui ont atteint 70% ou plus de succès dans les buts sur le terrain tout au long d’une saison, et c’est dans ce classement que nous trouvons:

– DeAndre Jordan à 3 reprises, lors des saisons 14/5, 15/16 et 16/17, quand il a enregistré des pourcentages entre 70,3 et 71,4 de buts sur le terrain dans les 3 parcours.

– Wilt Chamberalain, avec son spectaculaire taux de réussite de 72,7% lors de la saison 72/73.

– Mitchell Robinson lors de la dernière saison, qui a réalisé le record de l’histoire de la ligue avec 74,2%.

– JOE INGLES, qui cette saison a 71,4% d’exactitude dans les buts sur le terrain.

Ce qui est vraiment surprenant à propos de ces données, c’est que tous ses compagnons de jalon sont des centres. C’est-à-dire que 99% de ses tirs au cours d’une saison se produisent très près du bord, même la plupart sont des dunks ou des plateaux qui ont peu de chance de finir par rebondir.

Cependant, Joe Ingles correspond à ces chiffres quand il est un tireur régulier de 3 ou 2 mais de moyenne et longue portée. Un scandale absolu qui confirme son état de forme et qui nous explique pourquoi l’Utah Jazz est la meilleure équipe de la NBA et est un candidat sérieux pour se battre pour le ring.