auteur-compositeur-interprète britannique de la Nouvelle Vague Joe Jackson part sur la route. Le musicien se lancera dans le Sing, You Sinners ! tournée en 2022, qui débutera à Limerick, en Irlande, le 13 mars avant de se terminer à Charleston, en Caroline du Sud, le 25 juin.

Le voyage de Jackson à travers l’Europe et l’Amérique du Nord marque sa première tournée depuis 2019. Les billets seront disponibles le vendredi 3 décembre. Plus d’informations sur Sing, You Sinners ! la visite se trouve sur le site officiel de Joe Jackson.

La tournée mettra en vedette le même groupe qui a joué sur le dernier album Fool de Jackon, dont Teddy Kumpel (guitare, chant) et Doug Yowell (batterie, chant, électronique), et Graham Maby, qui rejoindra la tournée en tant que bassiste et choriste. , reprenant un rôle qu’il tient depuis le premier album de Jackson en 1979 Regardez bien.

Le spectacle mettra en vedette à la fois le groupe complet et un mini-ensemble de chansons en solo de Jackson. Les chansons seront tirées de toute sa carrière, y compris certaines qui n’ont pas été entendues en direct depuis de nombreuses années et même du nouveau matériel.

Les billets pour la tournée seront mis en vente le vendredi 10 décembre à 10 heures locales, avec une prévente pour les fans à partir du mercredi 1er décembre à 10 heures locales (mot de passe : SINNERS2022).

Écoutez le meilleur de Joe Jackson et regardez la chanson officielle Sing, You Sinner ! 2o22 dates de tournée ci-dessous.

Joe Jackson Chantez, vous les pécheurs ! Tournée 2022

13 mars – Limerick, IE – Salle de concert universitaire

15 mars – Dublin, IE – Olympia Theatre

17 mars – York, GB – York Barbican

19 mars – Cardiff, GB – St. David’s Hall

20 mars – Édimbourg, GB – Salles de réunion

22 mars – Manchester, GB – Albert Hall

24 mars – Birmingham, GB – Symphony Hall

25 mars – Londres, GB – London Palladium

27 mars – Portsmouth, GB – Guildhall de Portsmouth

30 mars – Joué-lès-Tours, FR – L’Espace Malraux

31 mars – Paris, FR – Salle Pleyel

2 avril – Munich, DE – Muffathalle

4 avril – Francfort, DE – Alte Oper

5 avril – Anvers, BE – De Roma

6 avril – Bruxelles, BE – AB

8 avril – Berlin, DE – Théâtre à Potsdamer Platz

10 avril – Milan, IT – Teatro Lirico

11 avril – Dijon–Chenôve, FR – Le Cedre

12 avril – Sarrebruck, DE – Congresshalle

14 avril – Nimègue, Pays-Bas – Concertgebouw De Vereeniging

16 avril – Amsterdam, Pays-Bas – Carré

18 avril – Utrecht, Pays-Bas – TivoliVredenburg

19 avril – Tilburg, Pays-Bas – 013

21 avril – Bordeaux, FR – Théâtre Femina

24 avril – Valence, ES – Teatro La Rambleta

26 avril – San Sebastian, ES – Théâtre Victoria Eugenia

29 avril – Porto, PT – Coliseu do Porto

30 avril – Lisbonne, PT – Colisée de Lisbonne

11 mai – Durham, Caroline du Nord – Fletcher Hall

13 mai – Allentown, Pennsylvanie – Miller Symphony Hall

14 mai – Northfield, OH – MGM Northfield Park

16 mai – Ann Arbor, MI – Michigan Theatre

18 mai – Ithaca, NY – The State Theatre

19 mai – Boston, MA – Boch Center Shubert Theatre

21 mai – New York City, NY – Beacon Theatre

22 mai – Washington DC – Lincoln Theatre

25 mai – Chicago, Illinois – Park West

26 mai – Chicago, Illinois – Park West

My 28 – Milwaukee, WI – Le théâtre Pabst

29 mai – Minneapolis, MN – Pantages Theatre

1er juin – Boise, ID – Théâtre égyptien

2 juin – Seattle, WA – Le Moore Theatre

4 juin – San Francisco, Californie – The Masonic

5 juin – El Cajon, Californie – Le Magnolia

7 juin – San Luis Obispo, Californie – Le théâtre Fremont

8 juin – Las Vegas, NV – Smith Center for the Performing Arts

10 juin – Los Angeles, Californie – Orpheum Theatre

11 juin – Phoenix, AZ – Celebrity Theatre

14 juin – Dallas, TX – Majestic Theatre

15 juin – Austin, TX – Paramount Theatre

17 juin – La Nouvelle-Orléans, LA – Civic Theatre

18 juin – Birmingham, AL – The Lyric Theatre

21 juin – Tampa, Floride – Tampa Theatre

22 juin – Fort Lauderdale, Floride – Parker Playhouse

24 juin – Atlanta, GA – Center Stage Atlanta

25 juin – Charleston, Caroline du Sud – Charleston Music Hall