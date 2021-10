Joe, Jill Biden Flout Washington, DC’s Mask Mandat

Président Joe Biden et Première Dame Jill Biden ont été capturés à la caméra défiant un mandat de masque d’intérieur au cours du week-end afin de dîner dans un restaurant haut de gamme à Washington, DC

Les photographes ont trouvé le duo non masqué au Fiola Mare de Georgetown – avec le personnel masqué des services secrets – samedi soir. Le président a été capturé tenant un masque bleu dans ses mains alors qu’il partait. Le masque de la première dame n’a pas été vu.

Le président Biden et la première dame Jill ont filmé MASKLESS lors d’un dîner au restaurant haut de gamme Fiola Mare à Washington, DC – en violation du mandat de masque d’intérieur du district. pic.twitter.com/j5zYr3eF5p – Breaking911 (@Breaking911) 18 octobre 2021

Les masques sont obligatoires dans la capitale nationale cette année depuis le maire Muriel Bowser (D) a imposé un mandat en juillet. Citant le mandat sur son site Web, Fiola Mare note: «Selon les directives du CDC et le décret du maire de DC Muriel Bowser, toutes les personnes de plus de 2 ans sont tenues de porter un masque à l’intérieur, quel que soit leur statut vaccinal. Les masques doivent toujours être portés dans nos restaurants, sauf en mangeant et en buvant. Merci de votre compréhension. »

Bowser a également été clouée en juillet pour s’être associée en public sans masque lorsqu’elle a célébré un mariage à The Line DC, où des photographies l’ont capturée sans masque avec d’autres invités dans un cadre intérieur.

« Nous continuons de souligner que tout le monde doit être vacciné dès que possible et porter un masque dans les lieux publics intérieurs pour vous protéger, vos proches et vos voisins », a déclaré Bowser dans un communiqué à l’époque.

