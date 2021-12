Joe Johnson, clés de son retour en NBA avec les Boston Celtics

Nuit inoubliable qui a été vécue dans le fief de Celtics de Boston, et non pas à cause du triomphe sur les Cleveland Cavaliers ou à cause d’une belle performance de Jaylen Brown, mais à cause de la réapparition sur les courts d’une légende de la ligue, telle que Joe Johnson. Ils le contemplent depuis 40 ans et depuis 2019, il est totalement déconnecté de la NBA, mais il n’a jamais abandonné et a continué à travailler dur sur le plan physique au cas où il aurait une opportunité. Il a régulièrement participé aux tournois du Big 3, il a fait partie de l’équipe américaine lors des tournois qualificatifs pour le tournoi américain et son fils est devenu la clé pour rester en forme, puisqu’à 14 ans, il demande à son père de s’entraîner avec lui dans la salle de gym et jouer au basket pendant des heures. Le fléau des absences dû au coronavirus a conduit à ce moment magique qui restera dans toutes les têtes.

« La vérité est que je n’avais pas beaucoup d’espoir qu’une équipe NBA m’appelle, mais en même temps, je n’ai jamais complètement abandonné. Le travail est quelque chose d’absolument non négociable, même lorsque les résultats ne sont pas visibles, et je Je savais que si je continuais dans cette ligne, cela pourrait me donner une opportunité. Je me suis consacré à regarder de nombreux matchs, je sais que le secret d’aujourd’hui est de dominer le pick & roll et j’ai confiance en moi, je pense que je peux aider cela franchise », révèle un joueur qui est revenu s’habiller avec les vêtements de Celtics de Boston 20 ans après l’avoir fait pour la première fois et que tu peux jouer un rôle très intéressant en tant que mentor tant que tu fais partie de l’équipe.

Joe Johnson, seul joueur de la NBA à avoir joué Michael Jordan

Son ancienneté et sa longévité ne font aucun doute, comme en témoigne le fait qu’il est aujourd’hui le deuxième plus vieux de la ligue, derrière Udonis Haslem. De plus, il est devenu le 17e joueur à concourir en NBA avec 40 ans ou plus, chose pour laquelle il a été scandé par un TD Garden qui lui a été livré. Reste à savoir combien de temps il restera dans la discipline de Celtics de Boston, mais les sentiments qu’il a transmis sont très positifs et il a l’air en forme, il peut donc jouer un rôle intéressant dès la rotation. Ceux du Massachusetts ne sont pas dans un bon moment et cette signature de Joe Johnson Cela peut vous donner une énergie et un moral renouvelés pour prendre votre envol.