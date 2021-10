Joe Jonas a réalisé un mini documentaire de ses 5 ans avec Sophie Turner

L’actrice s’est souvenue de son premier rendez-vous avec Joe Jonas et a expliqué qu’elle était accompagnée de ses amis car elle croyait que le chanteur allait se comporter comme un crétin. Lorsqu’il s’est rendu compte qu’il était arrivé sur place sans escorte, ressenti immédiatement le béguin. L’endroit où ils se sont rencontrés était un bar sale, comme décrit par Turner.

Ils ont dansé et bu pendant un moment, puis ont parlé pendant des heures et des heures, a-t-il dit. Depuis ce temps, ils ne se sont pas séparés. « Et bientôt nous étions inséparables. Je suis parti en tournée avec lui », J’ajoute.