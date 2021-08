Joe Jonas arbore un look rétro de nouvelles photos d’anniversaire de Sophie Turner partagées sur IG

Joe Jonas célèbre son 32e voyage autour du soleil, mais c’est nous qui recevons un cadeau en ce jour spécial. Notre cadeau : de nouvelles photos de Joe, très pimpantes et encore plus rétro.

L’épouse de Joe, Sophie Turner, s’est rendue sur Instagram dimanche après-midi pour partager quelques nouvelles photos du garçon d’anniversaire en l’honneur du grand jour et l’esthétique de Joe sur les photos peut être décrite comme “grand-père chic” – mais dans le bon sens, pas de ch.

Sur les photos, Joe porte un polo crème et noir rentré dans un pantalon gris parfaitement plissé. Ses cheveux sont coiffés d’un dos lissé qui donnerait aux membres de la véritable coif de Rat Pack l’envie et son regard lointain sur les photos est celui d’un homme qui est sur le point de raconter une histoire mélancolique des bons vieux jours. tl ; dr : grand-père. Élégant.

Régalez-vous les yeux sur les photos parce que c’est l’anniversaire de Joe et vous le méritez :

Sophie n’était pas le seul membre du cercle restreint de Jonas à accumuler un peu d’amour d’anniversaire le jour spécial de Joe. Nick Jonas a également partagé un article hommage sur Instagram. “Joyeux anniversaire @joejonas t’aime mec”, a-t-il écrit avec une photo en noir et blanc de lui et de Joe fumant des cigares. “Tu mérites tout le bonheur du monde.”

Alors que Nick est devenu très sérieux avec son article hommage IG pour Joe, le plus vieux JoBro, Kevin, a fait exactement le contraire et a marqué l’occasion avec une vidéo de Joe dansant maladroitement au milieu d’une rue publique (tout en portant un manteau bouffant très brillant et lunettes de soleil foncées, pas moins):

“Joyeux anniversaire @joejonas je t’aime mec !!!” Kevin a sous-titré la vidéo. “Danse ta tête aujourd’hui !”

Maintenant, si Taylor Swift intervenait avec une reprise “Je ne sais pas pour vous, mais je me sens 32” de “22”, la journée serait vraiment terminée.

