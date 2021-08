Joe Jonas et Sophie Turner sont tout à fait les parents cool que nous imaginions

Mais pour 7 ans Alena et 4 ans Valentina, Willa est l’attraction principale. “Ils sont ravis d’elle”, a-t-elle déclaré lors du chat de mars. “Tout est ‘Je vais faire cette photo pour Willa. Peux-tu la lui envoyer ?’ Et nous chercherons des maillots de bain sur l’ordinateur et ils diront : “Willa en a besoin d’un et peut-être que nous devons lui en acheter un pour Pâques.” Tout revient toujours à Willa.”

Qui, rejoindre le club. Bien que Turner ait déjà fait de la maternité “mon travail préféré que j’aie jamais eu”, son autre travail de jour est venu l’appeler. Et retourner au travail sur The Staircase de HBO pendant que Jonas prend la route signifie qu’ils devront compter sur ce travail d’équipe finement affiné.

“C’est définitivement une nouvelle expérience maintenant que nous sommes tous de retour. Je pars en tournée, elle commence un projet”, a-t-il admis lors de son apparition sur E!’S Daily Pop le 3 juin. “Ça va être beaucoup de faire des allers-retours les jours de congé, pour moi du moins. C’est une sorte de nouveau territoire. “

Parfois, c’est ce qu’un homme doit faire. Mais nous avons le sentiment qu’ils sont à la hauteur du défi.