Joe Jonas, les looks d’Halloween de Sophie Turner sont ce dont sont faits les rêves

Hilary Duff est « crier » à Sophie Turner et Joe Jonas« Des costumes d’Halloween et nous aussi !

L’ancienne de Game of Thrones, son mari pop star et actrice australienne Olivia De Jonge, la co-vedette de Sophie dans la prochaine mini-série de HBO Max L’escalier, déguisée en personnages du film préféré des fans de 2003, The Lizzie McGuire Movie. Olivia était Lizzie elle-même – vêtue d’un costume argenté avec un haut court, Joe était son béguin pour la pop star italienne Paolo et Sophie incarnait la chanteuse brune Isabella Parigi.

Sophie et Joe ont partagé une photo des trois sur Instagram le dimanche 31 octobre. Hermanos Jonas le chanteur a écrit : « Avez-vous déjà vu une si belle nuit ? » citant des paroles de la chanson de l’actrice principale de Lizzie McGuire, Hillary, « What Dreams Are Made of » de la bande originale du film.

Sophie a sous-titré sa photo, « Sing to me Paolo », citant l’une des lignes les plus célèbres du film.