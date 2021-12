Joe Jonas révèle qu’il était « élevé » pendant ce moment Coachella

Euh, c’est une scène supprimée de Camp Rock ?

Le 21 décembre, Joe Jonas a posté une photo de lui dans le public de Coachella en avril 2016 sur TikTok, révélant qu’il était haut placé sur la photo. Je l’ai sous-titré : « Je pense que personne ne peut dire que je suis défoncé à Coachella. » Joe a posté la photo avec le Banques Tyra Son TikTok provenant de America’s Next Top Model. « C’est tellement mauvais, je veux vous donner un » zéro « », a dit Joe dans la vidéo désormais virale. « Mais c’est tellement mauvais, je vous en donne un »

En plus de profiter de la musique au festival, Joe est également monté sur scène à Coachella 2016. Il a joué ce jour-là avec Jin Joo Lee et Cole petit à la soirée Republic Records Jägermeister.

Et Joe n’était pas la seule star de Disney Channel à vivre la grande vie. En 2013, Joe a révélé dans une interview au New York Magazine qu’il avait « fumé de l’herbe » pour la « première fois » avec Miley Cyrus et ex-petite amie Demi Lovato quand ils étaient adolescents et qu’ils l’avaient « poussé par ses pairs » à se défoncer.

« Je devais avoir 17 ou 18 ans. Ils n’arrêtaient pas de dire : ‘Essayez ! Essayez !’ alors j’ai essayé, et tout s’est bien passé », a-t-il déclaré. « Je ne fume même plus de l’herbe aussi souvent. »