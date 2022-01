Joe Jonas revient dans la saison 2 de Righteous Gemstones

Joe Jonas est de retour à ses manières d’agir.

Lors de la première de la saison deux de The Righteous Gemstones, le Hermanos Jonas le chanteur a fait une apparition, chantant et dansant en ligne aux côtés de stars Danny McBride, Cassidy Homme libre, Eric André et Jessica Lowe dans l’épisode deux, intitulé « Après mon départ, les loups sauvages viendront ».

Il semble que l’artiste « Lovebug » se débrouille seul – du moins, dans l’univers cinématographique de Righteous Gemstones. Lorsque le chanteur est présenté à Jesse (McBride) et Amber (Freeman) en tant qu’investisseur dans la station chrétienne de Lisson, Zion’s Landing, il dit à l’équipe qu’il n’a que « de l’amour » pour le reste des Jo-Bros, « mais Parfois, il faut juste y aller en solo. «

« C’est juste une opportunité spéciale. J’ai toujours voulu être hôtelier depuis que je suis petit », a déclaré Jonas, sirotant un verre avec désinvolture dans son poncho à imprimé guépard et son chapeau de cowboy. « Mes frères me font toujours des conneries en disant que c’est une idée farfelue et ceci et cela. »