Joe Jonas, Selena Gomez et d’autres soutiennent Taylor Swift à SNL

Plusieurs de Taylor SwiftLes amis de , dont l’un de ses ex-petits amis, ont assisté à son enregistrement en direct de Saturday Night Live ainsi qu’à une after-party.

La chanteuse a posté sur son TikTok une vidéo d’elle en coulisses avec BFF Selena Gomez. Et repérés entrant dans les studios NBC à New York ont ​​été Blake Lively—Qui a réalisé et co-écrit un prochain clip pour la chanteuse, son mari Ryan Reynolds, plus Cara Delevingne, actrice de The Queen’s Gambit Anya Taylor-Joie, l’ex de Taylor Joe Jonas et sa femme Sophie Turner. Le groupe a ensuite rejoint Taylor à l’after-party.

Taylor, qui fait la promotion de son album Red réenregistré, et le Hermanos Jonas La chanteuse est brièvement sortie de juillet à octobre 2008, lorsqu’il a rompu avec elle à cause de ce qu’elle a dit plus tard être un « appel téléphonique de 27 secondes ».

Lui et Taylor ont depuis mis le passé derrière eux. En 2015, ils ont été aperçus avec d’autres amis aux Billboard Music Awards. Et les deux ex ont également évolué avec d’autres partenaires – Joe et Sophie sont mariés depuis 2019 et partagent une fille, tandis que depuis 2016, Taylor est en couple avec un autre Joe – acteur britannique Joe Alywn.