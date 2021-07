Joe Joyce est à son apogée et prêt pour le défi Anthony Joshua ou Tyson Fury et il a été laissé entendre qu’un titre mondial tiré à l’Emirates Stadium d’Arsenal est en préparation

Joe Joyce affronte Carlos Takam après avoir appris qu’il est le nouveau challenger obligatoire de la WBO contre le vainqueur d’Anthony Joshua contre Oleksandr Usyk.

Joyce est prêt pour sa première sortie depuis qu’il a remporté une énorme victoire sur son compatriote Daniel Dubois en novembre dernier, mais pense qu’il marche fermement vers la lutte pour le titre des poids lourds.

Frank Warren

Joyce est de retour sur le ring ce week-end lorsqu’il affronte Takam à Londres

Takam est son dernier obstacle, un vétéran notoirement têtu qui a été sur le ring avec Antthony Joshua, Joseph Parker et Dereck Chisora.

S’adressant à talkSPORT, où le combat se déroulera samedi soir, Joyce a déclaré qu’il voulait passer à des choses plus importantes après Takam, mais ne se fait aucune illusion qu’il est prêt à relever un défi.

« Il est toujours dangereux, dit-il.

« Il s’entraîne constamment, c’est une bête et toujours en forme. Il a eu beaucoup de temps pour se préparer pour moi, alors oui, il sera la meilleure version de Takam venant à moi.

“Ce sera un combat difficile mais un combat passionnant et une fois que je l’ai battu, je peux continuer et faire des choses plus grandes et meilleures.”

.

Carlos Takam s’est senti durement touché lorsque l’arbitre a arrêté son combat contre AJ

Joyce pensait qu’il avait un rendez-vous avec Oleksandr Usyk pour le poste obligatoire de la WBO avant que le combat incontesté de Joshua avec Tyson Fury ne échoue et que l’Ukrainien se retrouve à défier AJ en septembre.

L’entraînement de Joyce a progressé malgré tout et il se sent en excellente condition.

«Je pensais que j’allais combattre Usyk alors j’ai eu du combat et je me suis mis la tête face à un gaucher à l’entraînement. Nous avons changé nos plans et avons déménagé à Takam, mais je n’étais jamais sûr à 100 % de me battre contre Usyk, alors j’étais en quelque sorte en train de tourner la page jusqu’à ce que j’obtienne le feu vert que cela se produisait définitivement.

«Maintenant que j’ai le combat avec Takam, j’avance à toute vapeur. J’arrive au bout de mon camp donc sur la dernière rafale et puis combat de nuit. Je pense que maintenant est le meilleur moment pour moi.

.

Joe Joyce et Oleksandr Usyk étaient sur une trajectoire de collision

«J’ai eu un départ tardif à 22 ans, j’ai plus de 10 ans dans le sport et je continue de m’améliorer et d’apprendre, mais je suis prêt pour les meilleurs combats. J’attends juste l’opportunité », a déclaré Joyce.

Lorsqu’on leur a posé l’idée de ne pas obtenir de titre mondial avant 2023 avec tous les cerceaux que Fury et AJ doivent franchir pour se lancer dans leur combat potentiel pour le titre incontesté – qu’ils sont censés accepter de faire au moins deux – Joyce espérait que ce serait Ce n’est pas le cas, mais je connais assez bien la boxe pour savoir que ça pourrait l’être.

« Espérons que non », a affirmé Joyce. « La boxe est une affaire délicate, on ne sait jamais ce qui va se passer. Vous ne savez jamais ce que vous allez obtenir. Je reste juste prêt et continue de m’améliorer et j’apprécie ce que je fais donc j’apprends de nouvelles choses et je suis prêt à avoir l’opportunité de montrer au monde que je peux devenir numéro un.

L’ÉQUIPE DE RÊVE EST DE RETOUR ! INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT POUR LA SAISON 21/22 POUR VOS CHANCES DE GAGNER 100 000 £

« Joshua et Fury vont enfin se battre. Wilder est toujours là. Usyk aussi, j’ai hâte de voir ça. Voyez comment il s’en sort contre Joshua.

« Il y a plein de bons combats. Peut-être que si le combat entre Wilder et Fury peut être réorganisé. Ouais, ça prend juste beaucoup de temps. Ensuite, il y a des revanches et des trucs, donc on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais je reste prêt. »

Joshua et Usyk s’affronteront au Tottenham Hotspur Stadium et le promoteur de Joyce, Frank Warren, souhaite que le vainqueur de ce combat rencontre Joyce dans le nord de Londres dans son bien-aimé Emirates Stadium d’Arsenal.

“Quand ils auront fini avec les Spurs, The Juggernaut aimerait inviter Anthony Joshua ou Alexander Usyk à son patch”, a tweeté Warren.

Twitter : @frankwarren_tv

La fan d’Arsenal Joyce est prête à devenir championne du monde