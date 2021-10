Joe Judge des Giants a «beaucoup de respect» pour Andy Reid

Joe Judge était encore au lycée quand Andy Reid est arrivé à Philadelphie pour entraîner ses bien-aimés Eagles.

Plus de deux décennies plus tard, ils se rencontreront pour la première fois en tant qu’entraîneurs-chefs opposés, lorsque les Giants rendront visite aux Chiefs lundi soir.

« J’avais beaucoup de respect pour lui, vraiment. Je me souviens quand il est arrivé et j’ai pensé qu’il avait fait du très, très bon travail tout de suite pour faire avancer son équipe dans une certaine direction », a rappelé Judge samedi. « C’est l’un des rares entraîneurs [that] En fait, j’ai regardé ses presseurs d’après-match.

Reid a entraîné les Eagles de 1999 à 2012, les menant à six titres NFC East et une apparition au Super Bowl. Il a obtenu son premier titre avec les Chiefs et les a menés à cinq couronnes consécutives de l’AFC West. Le travail qu’il a fait avec les Eagles, cependant, a laissé une impression sur Judge, qui a grandi à Doylestown, Pennsylvanie, au nord de Philadelphie.

Le juge a suivi de près lorsque Reid était avec les Eagles et a été impressionné par la façon dont il a géré ses conférences de presse, non seulement par ce qu’il a dit, mais aussi par la façon dont il a fait passer son message. Un été, Judge a pu passer du temps avec les Eagles et les regarder s’entraîner. Lundi soir, il affronte Reid.

« J’ai eu différentes expositions avec lui, des choses dont il ne se souviendrait probablement pas, mais une tonne de respect pour lui, absolument », a déclaré Judge.