Joe Judge des Giants compatit à la frustration des fans et affirme que l’équipe n’est pas une « organisation de spectacle de clowns »

L’entraîneur des Giants de New York, Joe Judge, s’est lancé dans une diatribe chargée dimanche après la dernière défaite embarrassante de l’équipe contre les Bears de Chicago.

Judge, qui est sur la sellette et pourrait ne pas être de retour avec l’équipe pour la saison 2022, a subi sa 22e défaite en tant qu’entraîneur-chef des Giants. New York a perdu le match 29-3 pour passer à 4-12 cette saison. C’est la deuxième saison consécutive perdante sous Judge et la sixième consécutive depuis la saison 2016.

La longue diatribe a commencé avec le juge disant que les fans qui sont mécontents des performances de l’équipe au cours des deux dernières saisons ont parfaitement le droit de ressentir cela.

« Nous parlons beaucoup à l’intérieur. OK ? Et je ne demande jamais la patience à personne. Soyons clairs tout de suite. D’accord ? Et les fans ont parfaitement le droit d’avoir une opinion. C’est pourquoi ils sont fans. Ils avez tous les droits. Vous achetez un billet, venez au stade, vous avez tous les droits de me huer en sortant du stade. C’est comme ça. C’est ce pour quoi nous nous inscrivons, non ? Et c’est New York. être un endroit difficile à vivre », a déclaré Judge. « Certaines villes de ce pays, elles ne savent même pas si leurs équipes jouent aujourd’hui. D’accord ? Alors si vous vous inscrivez pour un travail dans une ville comme New York, vous vous attendez à avoir ceci. Je n’ai jamais hésité à cela. Je ne vous inquiétez pas du tout à ce sujet. Lorsque nous parlons en interne, vous regardez beaucoup de choses qui vont dans la bonne direction et vous connaissez les objectifs de ce que vous devez améliorer à l’avenir. L’important est que nous connaissons les objectifs directs de ce qu’il faut prouver. »

L’entraîneur-chef des Giants de New York, Joe Judge, fait signe à son équipe lors de la première mi-temps d’un match de football de la NFL contre les Bears de Chicago le dimanche 2 janvier 2022, à Chicago. (AP Photo/David Banks)

Le juge a ensuite expliqué comment il avait pu façonner la culture de l’équipe lorsqu’il est arrivé dans la franchise début 2020.

« Nous savons que la culture est forte. Je vais vous le dire tout de suite. Vous me demandez toujours des choses en dehors du terrain et pourquoi diable est-il si important d’avoir de la culture, alors je vais vous le dire tout de suite Il y a quelques années avant de venir ici, quand je suis venu ici et que je me suis assis avec tous les joueurs, je voulais savoir comment c’était ici, ce que nous devions changer de leur bouche, d’accord, pour un homme, chaque joueur m’a regardé dans les yeux et m’a dit, Joe, ce n’est pas une équipe, ils ne jouent pas dur, nous n’avons plus de séries éliminatoires, tout le monde a arrêté, tout le monde a tapé, ils ont cessé de se présenter aux réunions des capitaines, tout ça Ils ont tapé dehors.

« J’ai fait partie d’équipes dans d’autres endroits. Et je n’essaie pas de faire de cet endroit n’importe où ailleurs où j’ai été. Mais les leçons que j’ai apprises : laissez-moi vous dire quelque chose maintenant, d’accord, en 2018 , je faisais partie d’une équipe qui au milieu de la saison, d’accord, nous étions tous assez convaincus que nous allions nous faire virer. Nous ne pensions pas que nous allions faire les séries éliminatoires, nous n’avions aucune idée de quoi se sont présentés et ont continué à s’améliorer au travail semaine après semaine. Et à l’extérieur, nous étions tous horribles. Mais nous ne nous souciions pas de ce bruit à l’extérieur. Nous ne nous en souciions pas du tout. vous vous souciez de l’intérieur, que faites-vous ? Ils se sont présentés, ils se sont battus, ils ont travaillé. Nous nous améliorions en tant qu’équipe et nous mettions les choses ensemble, et nous nous entraînions et, vous savez, nous avons fini par remporter le championnat.

« Mais ce que j’ai vraiment appris cette année-là, c’est l’importance de la culture à l’intérieur, à quel point c’est important et précieux. Parce que je faisais partie d’équipes plus talentueuses qui ont échoué et perdu des matchs au fil du temps. Beaucoup plus talentueux, d’accord » Mais la seule chose qui s’est vraiment solidifiée, dans mon esprit, dans mon ADN cette année-là en 18, c’est le fait que c’est tellement plus important et à quel point vous êtes fort à l’intérieur. Parce qu’aucune équipe ne passe une saison fluide. Aucune équipe traverse une saison sans heurts. Donc, si vous pouvez passer à travers les ordures que nous traversons en ce moment, OK, en tant qu’équipe, si vous pouvez traverser les moments difficiles que nous traversons en ce moment en tant qu’équipe, d’accord, et que la défense prenne le terrain à chaque fois prête à jouer, à chaque fois, d’accord, il y a beaucoup de gens qui veulent dire, Hé, les gars, vous avez pris le ballon, ils ont couru dans la zone des buts, vous êtes à terre gros, n’est-ce pas ? Alors on peut se retourner et dire, Ouais, remets tes fesses sur le banc, on est à terre, on ne fait pas la fête. Tu sais quoi mais ils jouent chaque pièce avec enthousiasme, chaque pièce avec énergie. Chaque jeu les uns avec les autres. Je veux qu’ils fêtent ça. Je veux voir cette énergie et cette passion. C’est ainsi qu’ils pratiquent tous les jours.

Le juge a nié tout type de dysfonctionnement dans l’organisation.

Joe Judge des Giants de New York crie pendant la première moitié d’un match de football de la NFL contre les Eagles de Philadelphie, le dimanche 26 décembre 2021, à Philadelphie. (Photo AP/Matt Rourke)

« Ce n’est pas une organisation de spectacle de clowns ou autre chose. Vous parlez des fondations construites, vous parlez des choses qui – la chose la plus difficile à changer dans une équipe, la chose la plus difficile à changer dans un club est la façon dont les gens pensent . Tu comprends ça ? C’est la chose la plus difficile. Tu peux avoir de nouveaux joueurs, tu ne peux pas sortir de ton foutu vestiaire autant que tu veux, tu dois changer la façon dont les gens pensent. Tu dois changer la façon dont ils f —- -g — pardonnez-moi — comment ils croient en ce que vous faites. Et puis vous devez faire confiance au processus. Et c’est beaucoup plus facile à dire qu’à faire, quand ils lèvent les yeux en ce moment et qu’il vous reste une partie et le plus grand nombre de matchs que vous allez gagner est de cinq cette saison. Mais je vous le garantis, ces hommes vont entrer mercredi et seront prêts à rouler. Nous allons nous entraîner dur mercredi, nous allons s’entraîner dur jeudi, et nous allons nous entraîner dur vendredi.

« Et nous allons jouer l’un pour l’autre sur le terrain la semaine prochaine. Si nous ne jouons pas bien, chaque fan a le droit de me huer hors du stade. me dérange. Je ne pense pas que quiconque veuille se faire huer. OK ? Mais la réalité est que tout va bien. Tout va bien. Ils ont ce droit. Donc les fans sont — et nous revenons à la première partie de pet, le les fans ont tout à fait raison de demander ce que vous demandez.

Alors que Judge commençait à conclure, il a affirmé que les agents libres imminents des Giants suppliaient de revenir et qu’il avait parlé à un joueur de l’équipe de l’année dernière qui souhaitait également rejoindre le club.

« … Mais en ce qui concerne la prochaine étape à franchir, je peux vous le dire tout de suite, OK, je sais que nous sommes beaucoup plus près de l’endroit où nous allons que plus loin. Je peux vous le dire tout de suite. Je peux le dire vous, nous avons plus de joueurs ici qui vont être des agents libres l’année prochaine, d’accord, qui sont dans mon bureau tous les jours en train de supplier de revenir. OK? Je le sais. Où le joueur que nous avons entraîné l’année dernière qui m’appelle toujours deux fois par semaine à parler de combien ils aimeraient être encore ici et qu’ils soient payés plus ailleurs. Je sais donc que nous avons les bonnes pièces fondamentales là-bas. Je sais que nous avons des joueurs à des postes clés qui sont des gars que vous pouvez construire avec et continuez », a déclaré le juge.

L’entraîneur-chef Joe Judge s’entretient avec le coordinateur offensif Jason Garrett des Giants de New York lors d’un match contre les Cowboys de Dallas au stade AT&T le 10 octobre 2021 à Arlington, Texas. Les Cowboys ont défait les Giants 44-20. (Wesley Hitt/.)

« Je sais que nous avons le bon tempérament. Je sais que nous avons la bonne culture en termes d’enseignement aux joueurs. C’est pourquoi je ne viens pas ici et n’essaie pas d’assassiner un joueur parce que je pense que cela va me sauver un– s. Parce que derrière des portes closes, nous fermons ces portes, je peux dire à chaque joueur, à un homme, les regarder dans les yeux et lui dire exactement ce qu’il a foutu, exactement comment ça doit être réparé, je dois dire lui de le tenir aussi responsable que possible. Parce que je ne vais pas m’asseoir ici comme d’autres lâches assis derrière le micro et faire exploser ses joueurs. «

New York a subi de graves blessures tout au long de la saison. Daniel Jones n’a pas réussi à jouer les 16 matchs pour la deuxième année consécutive. Saquon Barkley n’était pas exactement de retour à son ancien moi, l’équipe a perdu Sterling Shepard pour l’année dernière la semaine dernière et la ligne offensive a été meurtrie et battue tout au long de la saison.

Les Giants auront beaucoup à déterminer avant l’intersaison.