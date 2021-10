Joe Judge des Giants est l’anti-Matt Rhule

Deux entraîneurs-chefs de deuxième année de la NFL s’y prennent de manières très différentes.

Joe Judge ne s’émeut jamais dans ses messages d’après-match. Il ne donne pas aux fans – la plupart d’entre eux, de toute façon – ce qu’ils veulent. Il est analytique mais léger sur les détails, toujours prudent pour s’assurer que ce qu’il a vu de ses yeux est confirmé après l’étude du film. Il n’est jamais trop haut – ces opportunités sont rares – et refuse de descendre trop bas, indépendamment de 44-20 à Dallas ou 38-11 une semaine plus tard contre les Rams.

Il n’y a pas de déclarations générales de Judge, gagner ou perdre.

L’entraîneur-chef des Panthers Matt Rhule a tout sauf ouvert une veine après la défaite de 25-3 contre les Giants dimanche, faisant chuter les Panthers à 3-4 après un départ de 3-0. Rhule sait monter des programmes affaissés, réussissant à Temple puis à Baylor, et il a une qualité de vendeur à ses yeux. Il est considéré comme une « meilleure citation » que Judge.

Rhule a déclaré qu’il était « incroyablement déçu par notre équipe d’entraîneurs, moi-même, nos joueurs et l’ensemble des Panthers de la Caroline ». Il a déclaré: «Offensivement, évidemment, nous n’avons pas protégé le quart-arrière. Nous voulions diriger le football davantage. Nous avons commencé à l’exécuter et ne l’avons pas assez exécuté. Nous ne l’avons pas assez bien géré. Nous ne pouvions pas nous convertir. C’est juste complètement inacceptable.

Rhule a alors défié son équipe.

« Nous devons entraîner beaucoup, beaucoup mieux », a-t-il déclaré. « Il n’y a pas de doute. Mais nous devons aussi mieux jouer, et je pense que c’est l’un de ces accords où tous ceux qui entrent dans ce bâtiment cette semaine en commençant par moi, doivent avoir un sentiment d’urgence que je pense que nous aurions dû avoir au cours des deux dernières semaines . C’est comme ça pendant la semaine, mais ça ne semble pas apparaître le dimanche. À un moment donné, ça doit changer.

Le juge n’y va pas. Il est presque un automate dans sa progression tout au long de la saison. Il en retire l’émotion et met en garde à plusieurs reprises contre les montagnes russes de semaine en semaine.

La voie du juge est frustrante pour les fans qui veulent des réponses et du sang, de la sueur et des larmes après une défaite. La voie de Rhule est plus satisfaisante, à cet égard. Reste à savoir quel est le moyen le plus efficace.

L’entraîneur-chef des Giants Joe JudgeCharles Wenzelberg/New York Post

Cette approche plus dramatique aurait pu amener Rhule à évaluer une perte en tant qu’entraîneur-chef des Giants. Il était en haut de leur liste et très sur leur radar pendant le cycle d’embauche de 2020. Le copropriétaire John Mara en savait beaucoup sur Rhule – il était entraîneur adjoint des Giants en 2012 – et en savait très peu sur Judge. Si le propriétaire des Panthers, David Tepper, n’avait éliminé aucune concurrence extérieure avec un contrat de 60 millions de dollars sur sept ans – les Giants n’y allaient pas, financièrement ou dans les années à venir – Rhule aurait interviewé les Giants et certainement aurait pu être le choix.

Rhule est allé 5-11 avec les Panthers lors de sa première saison. Judge est allé 6-10 avec les Giants. Rhule est rapidement sorti de la porte cette saison, mais un départ de 3-0 s’est transformé en un dossier de 3-4. Les Giants du juge ont une fiche de 2-5 cette saison. Vingt-trois matchs dans leur carrière d’entraîneur-chef dans la NFL, Judge a 8-15 ans et Rhule a 8-15 ans. Une différence potentiellement énorme : le juge pourrait avoir son quarterback de franchise en Daniel Jones. Rhule n’a presque certainement pas son quart-arrière de franchise en Sam Darnold, qui était sur le banc contre les Giants.

Avant le match, Rhule a déclaré que son équipe mettrait l’accent sur l’exécution du ballon au moins 30 fois. La défense des Giants a pris cela comme un défi, mais aussi comme une insulte, et a mis les Panthers au sol. Marquez un pour le juge. Les Giants avaient perdu deux matchs de suite et ont joué avec désespoir. Les Panthers avaient perdu trois matchs de suite et n’étaient pas inspirants. Marquez un pour Judge ici aussi.

L’entraîneur-chef des Panthers Matt RhuleAP

« Je ne sais pas si nous réalisons la position dans laquelle nous nous trouvons », a déclaré Rhule. « Vous pouvez dire que New York a certainement reconnu après la semaine dernière la position dans laquelle ils se trouvaient, qu’ils étaient dos au mur. Ils avaient un sentiment d’urgence que nous n’avions pas.

« Nous n’étions pas l’équipe la plus forte et c’est tout à l’honneur des Giants.

Et un mérite à l’entraîneur-chef des Giants, qui occupe le poste pour de nombreuses raisons, l’une étant que Rhule n’a jamais interviewé pour cela.

Plus qui sont ressorties de la deuxième victoire des Giants de la saison :

C’est bon

Avant le match, nous avons ciblé Haason Reddick en tant que joueur à surveiller au sein de la défense des Panthers. Pourquoi Reddick ? Eh bien, le secondeur extérieur sournois est entré dans le match avec 6,5 sacs et la saison dernière, jouant pour les Cardinals, il a dévasté les Giants avec cinq sacs et trois échappés forcés dans une performance dominante. Avec Andrew Thomas dans la réserve blessée avec des problèmes de cheville et de pied, le tacle gauche était dirigé par Matt Peart et cela s’est avéré être un match difficile, frappant la tête avec Reddick. Verdict? Peart a fait le travail. Il a joué 69 des 72 snaps offensifs – il en a raté trois à cause d’un problème de doigt – et la plupart d’entre eux étaient solides. Reddick a joué 59 snaps et a terminé avec cinq plaqués, un pour la défaite. Il n’y a pas eu de sacs ni de coups sûrs du quart-arrière pour Reddick.

Le développement de Peart est essentiel pour les Giants. Il était un choix de troisième ronde l’année dernière et le front office et le personnel d’entraîneurs ont tous déterminé qu’il serait un projet. Il est impératif que les Giants mettent Peart sur le terrain autant que possible. Lorsque Thomas reviendra, après l’exemption de la semaine 10, Peart devrait passer au tacle droit et obtenir ses représentants de ce côté. Nate Solder devrait remplir le rôle initialement conçu pour lui cette saison : le tacle de secours.

Homme d’endurance

Tae Crowder était un ajout tardif au rapport de blessure la semaine dernière, répertorié comme douteux samedi avec un problème à la cuisse. C’était problématique, car Crowder, 24 ans, est un démarreur précieux et son rôle a augmenté et pris de l’importance depuis que Blake Martinez a été perdu pour la saison à cause d’un ACL déchiré. Crowder a réussi et non seulement a pu jouer contre les Panthers, il était sur le terrain pour les 64 snaps en défense. Il a égalé Leonard Williams avec six plaqués, un sommet dans l’équipe, et il est nécessaire dans la couverture, un ensemble de compétences qu’il possède définitivement. Cela va montrer, on ne sait jamais avec les choix de repêchage. Crowder a été sélectionné au septième tour avec le choix n ° 255 au repêchage de la NFL 2020, le tout dernier joueur sélectionné, ce qui lui a valu le prix « Mr. Désignation non pertinente. Il est assez pertinent pour les Giants.

Qu’est-ce qu’une déroute ?

Gagner des matchs est tout un combat pour les Giants. Les gagner facilement, de manière décisive, est une rareté. La dernière fois qu’ils ont remporté un match avec plus de 22 points – la marge de victoire sur les Panthers – c’était il y a près de trois ans, lorsqu’ils ont battu Washington 40-16 à la fin de la saison 2018.

Passant fantaisie

Ce que Daniel Jones a réussi – attraper une passe avec une saisie à une main pour un gain de 16 verges – ne se produit pas autour des Giants. La dernière fois qu’un quart-arrière des Giants a capté une passe dans un match, c’était il y a plus de 20 ans, lorsque Kerry Collins, le 10 septembre 2001, a capté sa propre passe (déviée) dans les airs pour une défaite de 2 verges à Denver. Les Giants, sans surprise, pendant 16 ans n’ont conçu aucun jeu qui incluait Eli Manning exécutant un itinéraire de passe et étant la cible principale.

Quelque chose à regarder

C’était rapide. Le secondeur Benardrick McKinney est entré dans le match pour 11 snaps en défense pour les Giants, six jours après avoir été signé avec l’équipe d’entraînement. McKinney a été élevé à la liste active samedi et un jour plus tard, il jouait pour sa nouvelle équipe. Il a réussi deux plaqués en solo et a impressionné ses coéquipiers avec son style percutant. McKinney, 28 ans, a eu trois saisons de plus de 100 tacles pour les Texans et a 77 départs dans la NFL sur son curriculum vitae, ainsi qu’une sélection au Pro Bowl (en 2018). Il pourrait et poussera probablement Reggie Ragland pour le temps de jeu au secondeur intérieur.