Joe Judge prend le contrôle si Dave Gettleman ne revient pas ?

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles le directeur général des Giants de New York, Dave Gettleman, ne reviendrait peut-être pas en 2022.

Compte tenu des difficultés rencontrées par la franchise depuis qu’il a repris le front office, cela pourrait être une bonne nouvelle pour les fans.

Mais l’équipe devrait-elle donner plus de pouvoir à l’entraîneur-chef Joe Judge? Doug Farrar de Touchdown Wire et Luke Easterling de Bucs Wire et Draft Wire discutent de cela et d’autres sujets de la NFL dans leur dernier territoire 4-Down – ils parlent de talents hybrides comme Deebo Samuel, si les Eagles et les Panthers peuvent rebondir et quelle équipe éliminatoire pourrait avoir du mal dans les dernières semaines de la saison.