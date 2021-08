Joe Kelly se débrouille bien dans sa mission de rééducation et portera bientôt une tenue Dodger

in

L’une des meilleures nouvelles d’août 2021 pour les Dodgers de Los Angeles a été le comportement de l’enclos des releveurs. Et l’une des principales figures de cet enclos des releveurs figurait sur la liste Covid-19 depuis le 10 août.

Cependant, récemment, le 20 de ce mois, Joe Kelly, ou le Mariachi des Dodgers, peu importe comment vous voulez l’appeler, a été affecté à une cure de désintoxication avec les Quekes de Rancho Cucamonga.

Dans l’après-midi d’aujourd’hui, le Mariachi a fait une sortie dans laquelle il était en forme pour le retour.

Les #Dodgers de Los Angeles, le propre de l’Inland Empire, Joe Kelly, arrivent maintenant pour pitcher ! pic.twitter.com/p34PV1JAuf – Rancho Cucamonga Quakes (@RCQuakes) 23 août 2021

Joe n’a eu besoin que de sept lancers pour terminer sa manche, dont un retrait au bâton et deux balles au sol dans le champ intérieur de l’équipe agricole des Dodgers de Los Angeles.

Joe Kelly n’a besoin que de sept lancers pour lancer une manche sans but. Coup de poing sur Ghordy Santos puis induit des Groundouts dos à dos. Manche solide pour le rehabber des #Dodgers ! pic.twitter.com/grFR6QuzL5 – Rancho Cucamonga Quakes (@RCQuakes) 23 août 2021

Le droitier sera le bienvenu sur une liste qui a besoin d’armes dignes de confiance dans l’enclos des releveurs, au-delà de la performance spectaculaire qu’ils ont signée au mois d’août.

Joe est le visage de la rivalité avec les Astros de Houston et sa fresque est toujours visible dans la Cité des Anges. Le lanceur a dans la saison en cours 31 départs avec 29,2 manches lancées et un spectaculaire 6,4% de balles lancées et 60% de coups sûrs au niveau de l’herbe.

Bienvenue à Joe Kelly. Ceux qui ont besoin de gagner vous saluent.