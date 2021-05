Joe Kernen de CNBC grille le non-sens de l’infrastructure de Buttigieg ⋆ .

Le co-animateur de CNBC Squawk Box, Joe Kernen, a complètement déchiré l’usage excessif du terme «infrastructure» par la Maison Blanche pour dépenser des milliards de dollars en articles de liste de souhaits de gauche.

Kernen a grillé le secrétaire aux transports Pete Buttigieg lors de l’édition du 13 mai de Squawk Box. «Nous proposons un usage du terme« infrastructure »qui, selon les républicains, inclut toutes les listes de souhaits du Parti démocrate remontant à 50 ans.» Kernen a demandé à Buttigieg pourquoi il n’exigerait pas qu’un montant moins élevé de financement soit conçu plus étroitement pour des éléments d’infrastructure clairs comme «les routes, les ponts, les aéroports – ajoutez, vous savez, un peu d’Internet et du Wi-Fi». Buttigieg a esquivé et a essayé d’élargir la définition d’infrastructure pour inclure vaguement «les formes plus larges d’infrastructure dont nous parlons. Ils font tous partie de la fondation qui nous permet de bien vivre.

Kernen ne l’avait pas et n’a pas permis à Buttigieg d’esquiver la question: «M. Sec – allez. Monsieur le secrétaire, vous pourriez, vous pourriez aussi bien me dire: «Vous savez, vous avez besoin de ces routes pour conduire à l’université gratuite et à la garde d’enfants gratuite, et par conséquent, je veux les construire pour que» – je veux dire, allez. Allez.” Kernen a réprimandé Buttigieg en outre: “Vous ne pouvez pas tout faire en même temps.” Buttigieg a rapidement tenté de se sauver, bien que de manière incohérente: «Vous pouvez soit organiser votre réflexion autour de l’organigramme du gouvernement fédéral, soit l’organiser autour de ce à quoi ressemble réellement la vie des êtres humains dans ce pays.»

Kernen a poursuivi et n’a pas laissé Buttigieg s’échapper: «Alors vous pourriez faire ce saut à tout sous le soleil en tant qu’infrastructure, et nous devrions dépenser 100 billions de dollars et tout donner à tout le monde parce que c’est ce que leur vie est. Vous ne pouvez pas faire … Nous n’avons pas d’argent. Nous n’avons pas les moyens. »

Buttigieg a plongé le nez dans un non-sens absolu: «Nous avons l’argent cependant, c’est le truc! Par exemple, nous avons abondamment l’argent – parce que, parce que – la facture est payée, n’est-ce pas? Et la vraie question est: “Pouvons-nous nous permettre de ne pas faire ça?” »Kernen a répondu par une réponse simple:” Wow. ” Buttigieg a argumenté comme si les fonds fédéraux poussaient sur les arbres.

Kernen semblait désillusionné par l’agenda économique de gauche de l’administration Biden. Kernen a déclaré dans l’édition du 12 mai de Squawk Box qu’il avait un horrible sentiment de «déjà vu». Il a dit cela après avoir noté la hausse des prix des produits de base frappant les marchés, le nouveau conflit militaire au Moyen-Orient et la hausse de la criminalité à New York. Plus précisément, Kernen a suggéré que l’économie américaine sous Biden pourrait finir par connaître une répétition de la stagflation cauchemardesque des années 1970 qui s’est produite sous l’ancien président Jimmy Carter.

Le «déjà vu» de Kernen a été renforcé par une nouvelle histoire de CNBC sur les données de l’indice des prix à la consommation (IPC) qui a été publiée après ses commentaires. L’histoire a révélé que «[i]La nflation s’est accélérée à son rythme le plus rapide depuis 2008 le mois dernier. » Plus précisément, le rapport a montré que l’IPC «avait augmenté de 4,2% par rapport à il y a un an, par rapport à l’estimation de Dow Jones pour une augmentation de 3,6%».

