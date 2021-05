Joe Lara, l’acteur qui a joué “Tarzan”, est mort dans un accident d’avion – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

L’acteur Joe Lara, connu pour avoir joué dans la série télévisée “Tarzan: The Epic Adventures”, Il est mort dans un accident d’avion avec sa femme et cinq autres passagers qui voyageaient dans un avion privé qui s’est écrasé dans le Tennessee., États Unis.

Selon le site TMZ, l’incident s’est produit au cours des dernières heures, lorsque le petit avion dans lequel voyageait l’artiste de 58 ans, sa femme et quelques amis, a décollé de l’aéroport de Smyrna, à la périphérie de Nashville, en la direction de la Floride et, pour les causes sous enquête, l’avion s’est écrasé sur le lac Percy Priest peu après le décollage.

Smyrna est à environ 20 miles au sud-est de Nashville. Le lac Percy Priest est un réservoir populaire pour la pêche et la navigation de plaisance, selon les médias locaux.

Selon les médias, à la suite de l’impact les sept occupants de l’avion ont été tués. Des pompiers et des policiers travaillent sur les lieux de l’accident, afin de clarifier les causes de l’événement tragique.

En quelques heures ce dimanche, les autorités du comté ont publié les identités des victimes mortelles: Brandon Hannah, Gwen S. Lara, William J. Lara, David L. Martin, Jennifer J. Martin, Jessica Walters et Jonathan Walters. .

La Federal Aviation Administration a rapporté que le Cessna C501 avait quitté l’aéroport de Smyrna Rutherford pour l’aéroport de Palm Beach lorsqu’il s’est écrasé samedi matin. Les autorités n’ont pas publié le numéro d’immatriculation de l’avion.

L’acteur est devenu célèbre au milieu des années 90, lorsqu’il a joué dans la série télévisée “Tarzan: les aventures épiques», Qui a été diffusé pendant une saison entre 1996 et 1997 et a été enregistré en Afrique du Sud, qui a ensuite été porté au grand écran.Joe Lara en 1996 (photo de Barry King / Alamy Stock Photo)

Né le 2 octobre 1962 à San Diego en Californie sous le nom de William Joseph Lara, l’acteur avait commencé sa carrière de mannequin jusqu’à ce qu’il soit choisi pour jouer dans le téléfilm “Tarzan in Manhattan”, sorti en 1989 sur CBS.

Il avait également travaillé sur d’autres projets tels que “Steel Frontier”, “Sunset Heat”, “Gunsmoke: The Last Apache”, “American Cyborg: Steel Warrior”, “The Magnificent Seven”, “Baywatch” et “Tropical Heat”. Il a quitté le théâtre pour se consacrer à la musique. Il a joué de la guitare et a sorti un album, “Joe Lara: The Cry of Freedom”, en 2009. Joe Lara avec sa femme (@joelaraofficial)

Lara a épousé Gwen Shamblin en 2018, qui était célèbre pour avoir fondé l’église Remnant Fellowship à Brentwood en 1999 et a écrit un livre diététique basé sur la foi.

Le couple a eu trois enfants, selon TMZ.

Les autorités du Tennessee mènent une enquête approfondie pour déterminer les raisons de l’accident de l’avion qui se dirigeait vers l’aéroport de Palm Beach en Floride.

Source: Infobae