Joe Louis aurait 107 ans, il est né le 13 mai 1914

C’était l’époque de l’esclavage aux États-Unis et l’Alabama était l’un des États par excellence de la population noire. Joseph Louis Barrow Jr. y est né le 13 mai 1914; Il était le septième enfant d’une famille modeste et était orphelin à 4 ans. À l’âge de 10 ans, il s’installe avec son beau-père dans la ville de Detroit, où il se passionne rapidement pour la boxe.

Il a avancé une carrière amateur dans laquelle il a remporté le prestigieux tournoi Golden Gloves en 1934, la même année, le 7 juillet, il a sauté dans la boxe professionnelle avec Jack Blackburn comme entraîneur et John Roxborough comme représentant, avec une victoire de Ko. premier tour sur Jack Kracken.

Dès lors, il s’est démarqué sur un autre ring et a atteint une activité énorme au point qu’il a célébré 15 combats en 1935, en remportant 12 pour Ko. Il avait 24 victoires quand ils l’ont affronté au Yankee Stadium de New York contre l’Allemand Max Schemeling le 19 juin 1936.

Le combat a été un désastre pour Louis qui a été vaincu par la technique et le vétéran du Teuton qui a fini par l’assommer au round 12. La défaite a été très douloureuse pour Louis, qui était déjà surnommé le “Detroit Bomber”, mais il a continué son carrière et le 22 juin 1937 a éliminé le champion James J. Braddock à Comiskey Park à Chicago dans l’Illinois en 8 tours.

Dès lors, il a exercé une dictature de fer dans la Division Maximum pendant plus de 11 ans et 8 mois, ce qui lui a valu d’être considéré comme le meilleur poids lourd de l’histoire de la boxe. Il a complété 27 défenses de titre et cela aurait été plus s’il n’avait pas été forcé de participer à la Seconde Guerre mondiale.

Dans la quatrième défense de son titre, il a affronté son bourreau Max Schemeling en le battant et en l’assommant au même premier tour. Les autres rivaux qu’il a vaincus étaient: Max Bear et Primo Carnera dans un combat sans titre. Joe Louis a affronté plusieurs rivaux à deux reprises pour défendre sa couronne: Buddy Baer, ​​le Chilien Arturo Godoy, Abe Simón, Billy Conn et Jesrsey Joe Walcott. Il s’est également défendu contre d’éminents challengers qu’il n’a vaincus qu’une seule fois tels que: Lou Nova, Tomy Farr, Tony Galento, John Henry Lewis et Tamy Mauriello.

Après sa dernière défense le 25 juin 1948 au Yannkee Stadium de New York, quand il a éliminé Joe Walcott en 11 rounds, il a pris sa retraite de la boxe, mais a fait pression pour s’endetter, il est revenu quelques mois plus tard et le 27 septembre 1950 au Yankee Stadium à New York Un vieux, gros et presque chauve Joe Louis a été battu par décision unanime du monarque de l’époque Ezzard Charles. Il continua encore un peu plus longtemps et le 26 octobre 1951 au Madison Sguare Garden, il fut éliminé en 8 rounds par la promesse montante Rocky Marciano. Après cette triste démonstration, Louis a quitté la boxe pour de bon.

Ce 13 mai 2021 marque le 107e anniversaire de la naissance de cette grande légende de la boxe, probablement le meilleur poids lourd de l’histoire. Des années après sa mort, le World Boxing Council, par l’intermédiaire de son président José Zulaiman, a décrété le 13 mai Journée mondiale du boxeur en l’honneur de Joe Louis.