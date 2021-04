Joe Lynn Turner a reçu des offres d’un étranger et d’une mauvaise entreprise avant de rejoindre Deep Purple

Dans une récente interview avec Glam Metalcast des années 80, ancien VIOLET FONCÉ et ARC-EN-CIEL chanteur Joe Lynn Turner a révélé qu’il avait failli rejoindre quelques autres groupes de rock classique légendaires à la fin des années 1980 avant l’enregistrement de MAUVEde “Esclaves et maîtres” LP. “J’ai eu deux autres appels téléphoniques [before I joined DEEP PURPLE]», a-t-il dit.« L’un était de ÉTRANGER, et un était de MAUVAISE COMPAGNIE, avant qu’ils aient Brian Howe. Tout cela s’est passé le même mois. Et j’étais au top de mon jeu à ce moment-là. Alors, le truc avec ÉTRANGER n’a pas fonctionné, parce que je suis allé répéter avec ces gars-là, et Lou [Gramm, original FOREIGNER singer] en a entendu parler et il a simplement dit: «Je reviens». Alors, ils ont arrangé les choses. Ils ont arrangé les choses, qui ont fini par [with] moi en chantant [FOREIGNER guitarist] Mick Jonesl’album solo de Billy Joel album qu’il a produit.

“Rendre une longue histoire plus courte ou plus longue, BAD CO. – Rick Wills, le bassiste de ÉTRANGER, avait dit: ‘Ouais, BAD CO.est intéressé », a-t-il poursuivi.« Alors, j’ai parlé à – je pense que c’était juste le directeur de la route, quelqu’un qui était le [intermediary] entre nous, et je lui ai dit: “ Je viens de recevoir une offre de VIOLET FONCÉ, ‘et ils sont, comme, mon groupe d’enfance préféré. Et j’avais su Ritchie [Blackmore] et Roger [Glover] avant, donc c’était confortable. Mais c’était toujours VIOLET FONCÉ. Et j’en étais ravi, vraiment. C’était terrifiant. Et je suis très heureux d’avoir fait ce choix, car je pense que Brian Howe a fait un excellent travail avec BAD CO., et j’ai vraiment aimé faire un disque avec [DEEP PURPLE]. Et nous étions censés faire une seconde [DEEP PURPLE] enregistrer [with me on vocals] quand ils ont rafistolé certaines choses avec [Ian] Gillan et j’ai reçu une offre importante de la part de la maison de disques pour le faire. “

Joe était le leader de ARC-EN-CIEL entre 1980 et 1984 et il a chanté sur l’album “Difficile à guérir”, qui a présenté le single britannique le plus réussi du groupe, “Je me rends”.

Durant Tourneurle temps avec ARC-EN-CIEL, le groupe a eu son premier succès aux États-Unis et a enregistré des chansons qui ont aidé à définir le genre de rock mélodique.

De retour en 2016, Blackmore dit que Tourneur aurait dû être intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll aux côtés d’autres membres anciens et actuels de VIOLET FONCÉ “pour son chant et son écriture sur ‘Esclaves et maîtres’,” un album Ritchie appelé “un de mes favoris”.

Peu après Blackmore fait ses commentaires, Tourneur a déclaré qu’il était “fier et béni de faire partie de la VIOLET FONCÉ héritage. Je suis ému et touché par le récent Blackmore post concernant mon travail avec le groupe », a-t-il déclaré.« Ses commentaires respectueux et encourageants sur mes efforts sur le ‘Esclaves et maîtres’ étaient meilleurs que n’importe quel «prix» que je pourrais recevoir, en particulier de la part d’une organisation qui a «perdu le but» il y a de nombreuses années. ”



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de “cacher” les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).