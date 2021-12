Président Joe Biden a signé lundi la National Defense Authorization Act (NDAA), allouant 768 milliards de dollars au ministère de la Défense pour l’exercice 2022. La législation a traversé les deux chambres du Congrès alors qu’un certain nombre de législateurs faucons déficitaires ont abandonné tout prétexte concernant les dépenses et ont voté pour le projet de loi.

Cela inclut le sénateur. Joe Manchin (D-WV), qui de tous les sénateurs démocrates a le plus puant sur le prix à payer pour le programme du président Build Back Better. Manchin a aidé à réduire le prix initial de la vignette de 3,5 billions de dollars à 1,75 billion de dollars à dépenser sur 10 ans. Sur une décennie, le coût de la facture en moyenne par an aurait été près de quatre fois et demie inférieur au budget du Pentagone pour 2022.

Et comme le budget du DoD a tendance à augmenter, il y a de très bonnes chances qu’au cours des 10 prochaines années, le Congrès s’approprie plus de quatre, cinq, six fois le montant (ou plus) qu’il aurait dépensé en adoptant la version de 1,75 billion de dollars de BBB. Même 3,5 billions de dollars représenteraient probablement moins de la moitié des dépenses de défense au cours des 10 prochaines années.

BBB aurait élargi le crédit d’impôt pour enfants, institué la prématernelle universelle, élargi la couverture Medicare pour inclure le traitement des problèmes d’audition et investi dans l’atténuation des effets des changements climatiques, entre autres dispositions majeures. Mais le projet de loi a été abandonné après que Manchin a déclaré qu’il ne voterait pas pour, du moins pas sous sa forme actuelle.

« J’ai essayé tout ce qui était possible », a-t-il déclaré à Fox News la semaine dernière. « Je ne peux pas y arriver. »

Manchin a élaboré :

En 2011, j’avais une réunion sur les services armés. Et à ce moment-là, Adm. Mike Mullen était chef de l’état-major interarmées. Je n’oublierai jamais qu’au cours de cette audience, on lui a posé la question « Quelle est la plus grande menace à laquelle les États-Unis d’Amérique sont confrontés ? » Et je pense que je vais entendre quelque chose, essentiellement, des menaces militaires que nous pourrions avoir dans le monde. Sans cligner des yeux, il a déclaré : « La dette de notre nation est la plus grande menace. » La dette était alors de 14 000 milliards, Bret. C’est 29 000 milliards maintenant. L’inflation est réelle. Cela ne va pas disparaître de sitôt. On ne sait pas quand viendra la fin.

De toute évidence, les remontrances de l’ancien président des chefs d’état-major interarmées sur la dette nationale sont tatouées sur le cerveau de Manchin étant donné qu’il en parle 10 ans plus tard. Alors sûrement, Manchin s’opposerait au budget annuel de la défense, qui n’est en grande partie que du keynésianisme pour les entrepreneurs de la défense et les districts du Congrès qui hébergent ces entrepreneurs, ainsi que les bases militaires.

Mais une chose amusante s’est produite sur le point de s’inquiéter des dépenses : Manchin « a oublié » de se préoccuper de ses effets sur le déficit et la dette nationale. Non seulement cela, il a voté pour et a salué son adoption.

« Le FY22 NDAA est essentiel pour combattre les ennemis visibles et invisibles, et comprend un financement pour soutenir nos braves militaires et d’autres priorités pour la Virginie-Occidentale », a déclaré Manchin dans un communiqué quatre jours avant de déclarer qu’il ne voterait pas pour BBB en raison de ses inquiétudes. sur la dette nationale. « Je suis fier que le Sénat ait adopté cette législation vitale lors d’un vote bipartite fort de 89-10. »

Mais on m’a dit : « La dette de notre nation est la plus grande menace.

Comme Ryan Cooper de la semaine a souligné à l’automne, Manchin a voté pour chaque NDAA qui lui a été soumis depuis son arrivée au Sénat il y a plus de dix ans.

« Si nous prenons les chiffres pour chaque année de 2011 à 2020, les ajustons en fonction de l’inflation et les additionnons tous ensemble, nous obtenons un total de 7 600 milliards de dollars en dollars de 2012 », a écrit Cooper. « Ensuite, si nous nous ajustons à nouveau pour obtenir des dollars de 2021, nous obtenons un total de 9 100 milliards de dollars sur une décennie. Encore une fois, ce sont des chiffres approximatifs, mais ils sont certainement dans la bonne approximation. »

Le principal dans tout cela est que la NDAA donne au DoD 24 milliards de dollars de plus que ce qu’elle a demandé. Alors que d’autres départements doivent se battre pour chaque centime qu’ils demandent et souvent ne l’obtiennent pas, le Congrès donne régulièrement au Pentagone plus qu’il ne veut. De nombreux législateurs exprimant leur inquiétude quant à la manière dont l’extension de l’assurance-maladie augmenterait la dette n’ont aucun scrupule à signer certains programmes d’armement, dont l’utilité est au mieux douteuse.

Parfois, le DoD dit même au Congrès qu’il ne veut pas relancer certains programmes, seulement pour voir des membres du Congrès essayer de les forcer à un projet de loi de dépenses de toute façon parce que les cadeaux inutiles sont fabriqués dans leurs États et districts.

Rien de tout cela ne veut dire que tout dans le budget de la défense est sans valeur, mais avec les États-Unis dépensant plus pour leur armée que les neuf pays suivants combinés, il est plus que juste de se demander combien de ces programmes et bases sont réellement nécessaires.

De plus, les États-Unis viennent de mettre fin à une guerre de 20 ans en Afghanistan, qui, malgré toutes ces dépenses de défense, ne pouvait pas entraîner une insurrection hétéroclite, mais néanmoins très motivée. On pourrait penser que le moment serait venu d’allouer moins d’argent au DoD, pas plus.

Ceci est un article d’opinion. Les opinions exprimées dans cet article n’engagent que l’auteur.