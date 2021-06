Joe Manchin appelle à un autre vote de la commission 1/6 ⋆ 10z viral

Jeudi, le sénateur Joe Manchin (D-WV) a déclaré à CNN Manu Raju il pense que le Sénat devrait voter à nouveau pour tenter d’autoriser une commission bipartite à enquêter sur l’émeute du 6 janvier au Capitole.

Raju s’est entretenu avec Manchin à Morgantown une semaine après que le sénateur a fustigé la plupart de ses collègues républicains pour s’être opposés à la commission. Lors d’un vote de procédure pour lancer le débat sur la mesure, le décompte était de 54 pour, 35 contre. La motion a échoué parce que 60 votes sont nécessaires pour commencer et terminer le débat sur la plupart des projets de loi.

Le seuil de 60 voix a été très problématique pour l’administration Biden puisque les démocrates ne contrôlent que 50 sièges. Certains démocrates ont appelé à l’élimination de l’obstruction systématique, ou au moins à sa modification afin de ne pas faciliter l’adoption de leur programme législatif.

Après que Manchin a souligné le besoin d’unité et de bipartisme, Raju a souligné le chef de la minorité au Sénat Chez Mitch McConnell opposition à la commission du 6 janvier, qui a conduit à cet échange :

Raju : Quelles preuves avez-vous que Mitch McConnell veut travailler avec vous ? La semaine dernière, il a bloqué une facture de commission et il aurait pu – et vous dites qu’il veut travailler avec vous ? Manchin : Je ne dis pas que l’on est mort non plus. Je ne dis pas non plus que l’on est mort, tu sais ? J’ai été très déçu. Je pense que ce qu’il a fait était mal, et je l’ai dit. Il sait ce que je ressens à ce sujet… C’était totalement tout ce qu’ils demandaient. C’était totalement bipartite. Je pense que Nancy Pelosi était très gracieuse dans ce qu’elle avait offert, le rendant fondamentalement totalement bipartite. Chuck Schumer a dit : « D’accord, je vais faire la même chose… » Tout a été fait de la manière la plus bipartite. Et pour lui- Raju : Mais ils l’ont bloqué à cause de l’obstruction systématique. Manchin : Eh bien, une personne l’a bloqué là-dessus. Mais en fin de compte, nous avons sept personnes, six qui ont voté, sept le feraient. Il nous en faut trois de plus. Donnons-lui une autre chance.

Un peu de contexte: le sénateur ici fait apparemment référence aux six républicains qui ont voté pour la commission et à un septième républicain – Pat Toomey (PA) – qui n’a pas voté mais a déclaré qu’il aurait voté oui. Démocrates Kyrsten Sinema (A à Z) et Patty Murray (WA) a soutenu la commission mais n’a pas non plus voté. Si les trois avaient voté, la motion aurait reçu 57 voix. D’où la remarque de Manchin « il nous en faut trois de plus ».

Raju : Vous pouvez donc dire que vous ne réduirez jamais le seuil des 60 voix ? Manchin : Nous allons faire fonctionner l’endroit. Raju : Vous n’enlevez pas cela de la table alors. Manchin : Nous le faisons fonctionner. Nous allons faire fonctionner l’endroit. Raju : Mais vous n’enlevez pas la réduction du seuil de 60 voix? Manchin : Nous allons faire fonctionner l’endroit. Je ne sais pas ce que je peux vous dire d’autre. Et vous ne pouvez pas le faire fonctionner à moins que la minorité n’ait son mot à dire.

Manchin a donné des réponses à la question de l’obstruction systématique qui allaient de dire qu’il n’approuverait aucun changement à indiquer occasionnellement qu’il pourrait être ouvert à une réforme. Ses réponses à Raju semblent appartenir à cette dernière catégorie.

