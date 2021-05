Joe Manchin dit que les droits de vote ont besoin du soutien des républicains. Il n’en a trouvé qu’une: Lisa Murkowski.

Le sénateur Joe Manchin (D-WV) a annoncé qu’il avait trouvé un partenaire républicain disposé à travailler avec lui pour restaurer la loi sur les droits de vote. Manchin et la sénatrice Lisa Murkowski (R-AK) ont publié lundi une lettre aux dirigeants du Congrès déclarant que «le Congrès doit se réunir» pour adopter une «réautorisation bipartisane de la loi sur les droits de vote par ordre régulier».

Murkowski n’est pas un nouveau venu dans ce combat. Lors du Congrès précédent, elle était la seule sénatrice républicaine à avoir coparrainé le Voting Rights Advancement Act, un projet de loi soutenu par presque tous les sénateurs démocrates qui cherche à restaurer le précontrôle dans certains États. (Manchin était l’un des rares démocrates à ne pas avoir coparrainé le projet de loi).

La question ouverte est de savoir si Murkowski à lui seul suffira. Manchin a suggéré à plusieurs reprises que toute réforme du droit de vote devrait être bipartite. Il a même signalé qu’il pourrait s’opposer à la proposition de droit de vote primaire de son parti – un projet de loi complet connu sous le nom de loi pour le peuple – parce que le projet de loi ne bénéficie d’aucun soutien républicain. Au lieu de cela, Manchin a lancé une proposition étonnamment audacieuse pour protéger les droits de vote la semaine dernière.

Avant que la Cour suprême n’annule une grande partie de la loi sur les droits de vote en 2013, les États ayant des antécédents de règles de vote racistes étaient tenus de «préclairer» toute nouvelle règle électorale auprès des responsables à Washington, DC. Manchin a proposé de restaurer ce régime de précontrôle, et il a également suggéré que les 50 États devraient être tenus de soumettre leurs lois électorales à un examen fédéral avant que ces lois puissent entrer en vigueur.

Mandchin a jusqu’à présent résisté à la modification des règles d’obstruction systématique du Sénat pour permettre l’adoption de la législation sur le droit de vote sans qu’au moins 10 républicains n’acceptent de la soutenir. S’il tient à cette position – et l’appel de la lettre Mandchin / Murkowski pour faire passer un projet de loi par «ordre régulier» suggère qu’il n’a pas encore changé sa position sur l’obstruction systématique – le projet de loi est presque certainement condamné.

Mais, à tout le moins, il peut maintenant affirmer que sa pression sur le droit de vote bénéficie d’un soutien bipartisan. La question est de savoir si Mandchin décidera éventuellement qu’un projet de loi soutenu par un ou quelques républicains seulement deviendra loi.

3 questions auxquelles le Congrès est confronté s’il veut restaurer la loi sur les droits de vote

Dans sa version initiale, la loi sur les droits de vote oblige les États ayant des antécédents de pratiques électorales racistes à soumettre toute nouvelle règle de vote au ministère de la Justice ou à un tribunal fédéral de Washington, DC. Une telle règle ne prendrait effet que si le DOJ ou le tribunal compétent déterminait qu’elle n’avait ni «l’objectif» ni «l’effet de refuser ou d’abréger le droit de vote en raison de la race ou de la couleur».

Avant la décision de la Cour dans Shelby County c.Handler (2013), qui a effectivement neutralisé ce régime de précontrôle, neuf États étaient soumis au précontrôle à l’échelle de l’État: Alabama, Alaska, Arizona, Géorgie, Louisiane, Mississippi, Caroline du Sud, Texas, et Virginie.

Avant que le Congrès puisse rétablir le précontrôle, il devrait résoudre trois questions. Le premier est de savoir quels États seraient soumis au précontrôle immédiatement après l’entrée en vigueur d’un projet de loi de restauration de la loi sur les droits de vote.

Manchin a suggéré que les 50 États pourraient être soumis au précontrôle – une proposition qui serait beaucoup plus vaste que la loi originale sur les droits de vote. La principale proposition démocrate, en revanche, n’imposerait le précontrôle aux gouvernements des États et locaux que lorsque «15 violations ou plus du droit de vote se sont produites dans l’État au cours des 25 années civiles précédentes», ou aux juridictions ayant commis au moins 10 violations, «au moins une dont a été commis par l’État lui-même. »

On ne sait pas immédiatement quels États seraient soumis au précontrôle dans le cadre de la version actuelle de cette proposition démocrate – la réponse dépendrait du moment où le projet de loi deviendrait loi. Et, en tout état de cause, des membres plus conservateurs du Congrès pourraient chercher à réduire le nombre d’États touchés par le projet de loi s’il était effectivement adopté sur une base bipartite.

Deuxièmement, les membres du Congrès devraient également déterminer à quel point il serait facile d’ajouter de nouvelles juridictions à la liste des gouvernements des États et locaux soumis au précontrôle. En vertu de la loi actuelle, de nouvelles juridictions peuvent théoriquement être ajoutées à la liste, mais seulement si un demandeur de droits de vote peut démontrer que l’État a agi avec une intention raciste lorsqu’il a adopté une nouvelle règle électorale.

La proposition démocrate primaire permettrait d’étendre le précontrôle à de nouveaux États ou localités sans obliger nécessairement les plaignants à prouver leur intention discriminatoire. La proposition de 50 États de Manchin, quant à elle, éviterait la nécessité de déterminer comment élargir la portée du précontrôle, car les 50 États seraient tenus de soumettre leurs règles électorales à un examen fédéral.

Enfin, le Congrès doit décider s’il convient de rendre rétroactif un projet de loi de restauration de la loi sur les droits de vote. La loi originale sur les droits de vote est entrée en vigueur en août 1965, mais elle prévoyait que les États soumis à examen doivent préclairer toute nouvelle règle électorale promulguée après le 1er novembre 1964. Ainsi, elle exigeait effectivement que les États visés précèdent certaines règles qui étaient déjà en vigueur lorsque la le projet de loi est devenu loi.

Le 25 mars 2021, le gouverneur de Géorgie Brian Kemp (à droite) a signé une loi de suppression des électeurs assez complète, et il s’agit de la première de plusieurs lois de ce type susceptibles d’être adoptées par les législatures d’État contrôlées par le GOP dans les mois à venir. Donc, si le Congrès rétablit le précontrôle, les démocrates voudront probablement rendre la nouvelle loi rétroactive au moins au 24 mars 2021, pour capturer la dernière série de lois républicaines de suppression des électeurs. Mais il n’est pas clair si les démocrates pourraient adopter un projet de loi sur le droit de vote qui s’applique rétroactivement.

Il y a encore un long chemin à parcourir avant qu’un nouveau projet de loi sur le droit de vote ne devienne loi. Et il reste à voir si un accord bipartisan peut être conclu qui inclut des républicains autres que Murkowski – peut-être que les républicains seraient prêts à accepter le rétablissement de la loi sur les droits de vote si les démocrates proposaient d’adopter un projet de loi national d’identification des électeurs?

Pour le moment, cependant, Murkowski semble être le seul républicain du Sénat à vouloir avancer sur le droit de vote. À moins que cela ne change, la protection des électeurs dépendra probablement de la volonté de Mandchin de bouger sur la réforme de l’obstruction systématique.