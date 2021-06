Joe Manchin dit qu’il n’est pas “naïf” à propos du bipartisme ⋆ .

Sénateur Joe Manchin (D-WV) a déclaré dimanche qu’il n’était pas “naïf” à propos de la coopération bipartite lorsqu’il était pressé par Chris Wallace.

Manchin a rédigé dimanche un éditorial s’opposant au projet de loi sur la réforme électorale que les démocrates ont essayé de faire adopter, et a déclaré que toute législation sur le droit de vote devrait avoir un soutien bipartite. Manchin a de nouveau souligné dimanche sur Fox News sa défense de garder l’obstruction systématique.

Wallace a interrogé Manchin sur l’idée qu’il pourrait mener des négociations “exactement dans le mauvais sens”.

« Si vous deviez garder l’idée que vous voteriez peut-être pour tuer l’obstruction systématique, cela n’inciterait-il pas les républicains à réellement négocier, parce que le vieux Joe Manchin est là-bas et qui sait ce qu’il va faire ? En le retirant de la table, n’avez-vous pas autorisé les républicains à faire de l’obstruction ? » Il a demandé.

Manchin a contesté cela et a déclaré: “Nous avons sept courageux républicains qui continuent de voter pour ce qu’ils savent être juste et les faits tels qu’ils les voient.”

«Je crois qu’il y a beaucoup plus de mes collègues et amis républicains qui ressentent la même chose. J’espère juste qu’ils seront en mesure de saisir l’occasion de défendre notre pays et de soutenir notre pays et de s’assurer que nous avons une démocratie pour cette république de tous les peuples », a-t-il poursuivi. “Je suis juste très optimiste, je vois de bons signes.”

Wallace a souligné comment les républicains ont bloqué la commission 1/6 et a noté les commentaires du chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell sur le blocage du président Joe Biden ordre du jour.

« N’êtes-vous pas naïf à propos de cette discussion continue sur la coopération bipartite ? » demanda Wallace.

“Je ne suis pas naïf”, a répondu Manchin.

Il a déclaré que McConnell avait tort d'”essayer de bloquer toutes les bonnes choses que nous essayons de faire pour l’Amérique”.

“Je vais continuer à travailler avec mes amis bipartites et j’espère que nous pourrons en avoir plus”, a ajouté Manchin.

