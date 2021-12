Joe Manchin en pourparlers avec les républicains sur la réforme de l’obstruction systématique

Le sénateur démocrate centriste Joe Manchin a engagé des discussions avec les principaux républicains au Sénat sur la réforme de l’obstruction systématique, a confirmé The Post.

Les pourparlers, rapportés pour la première fois par The Hill, surviennent alors qu’un groupe de démocrates se réunit sur des changements d’obstruction alors que certains progressistes appellent à son élimination complète alors qu’ils cherchent à adopter des priorités majeures.

Bien que Manchin ne soutienne pas l’élimination complète de l’obstruction systématique, il a proposé des changements moins controversés dans l’espoir de faciliter le processus de vote sur les amendements ou les projets de loi.

Et les républicains semblent réceptifs à entendre ce que le démocrate de Virginie-Occidentale – qui a la réputation de ne pas avoir peur de renverser les lignes du parti – a à dire.

« La plupart des républicains sont prêts à recevoir des idées de Manchin tant que ces idées n’impliquent pas de se débarrasser de l’obstruction systématique », a déclaré un assistant de direction républicain.

Le Sénat a actuellement besoin de 60 voix pour surmonter une obstruction. Les législateurs progressistes soutiennent l’élimination complète de l’obstruction systématique afin d’adopter une législation majeure.ZUMAPRESS.com

Le Sénat exige actuellement que 60 législateurs soutiennent l’avancement de la plupart des projets de loi, les membres des deux partis ayant parfois exprimé leur frustration face à une poignée de sénateurs ayant la capacité de bloquer des projets de loi majeurs.

Le whip de la minorité sénatoriale John Thune (R-SD) a déclaré qu’il pensait qu’il y avait des changements auxquels le GOP serait disposé en termes de modification des règles de la chambre haute.

« La plupart d’entre nous diraient que la seule chose qu’il faut pour que le Sénat fonctionne mieux est un changement de comportement. … Mais il essaie de proposer des idées assez, je dirais, créatives sur les règles », a-t-il déclaré à The Hill, ajoutant qu’il y avait un intérêt au sein du parti à « essayer de rendre le Sénat fonctionnel ».

Le sénateur John Thune dit qu’il veut voir le Sénat mieux fonctionner et que Manchin propose des changements de règles « créatifs ». Graeme Sloan/Sipa États-Unis

Manchin a déclaré qu’il s’était entretenu avec des membres des deux côtés de l’allée dans l’espoir de trouver un consensus sur les moyens d’en faire plus sans compromettre l’institution.

« J’ai parlé à des républicains et des démocrates, comment faisons-nous fonctionner cet endroit, afin que nous puissions nous traiter comme des êtres humains et essayer d’accomplir quelque chose et de faire le travail que nous sommes censés faire », a-t-il déclaré à The Hill.

« Tout le monde devrait voir comment nous améliorons le fonctionnement de l’endroit. Nous avons eu de bonnes conversations. On verra si quelque chose en sort. Cela devrait être fait de manière bipartite », a-t-il ajouté, appelant à « toutes les règles qui aideraient fondamentalement cet endroit à fonctionner ».

Le sénateur Angus King dirige un groupe de démocrates, avec le sénateur John Tester, qui discute des changements de règles concernant le fonctionnement du Sénat. PA

Manchin a déclaré à la publication qu’il est peu probable qu’il adopte une « option nucléaire » pour apporter des modifications aux règles d’obstruction systématique, notant qu’il n’a jamais soutenu cette approche dans le passé.

Le groupe de démocrates du Sénat – dirigé par Sens. Angus King (I-Maine), Jon Tester (D-Mont.) et Tim Kaine (D-Va.) – discute d’un éventail d’options qui pourraient potentiellement changer les règles entourant le débat et le processus de modification.

Kaine a déclaré que les membres essayaient de considérer la perspective du parti minoritaire tout en discutant de propositions potentielles.

« Si nous sommes en minorité, que ressentirions-nous à ce sujet ? Pouvons-nous vivre sous ça ? Cela permettrait-il au Sénat de mieux fonctionner pour l’un ou l’autre des partis sous un président de l’un ou l’autre des partis ? » dit-il à Politico.

« Nous examinons un certain nombre de plaintes que les démocrates et les républicains ont reçues concernant le fonctionnement de l’endroit pour voir si nous pouvons le restaurer à un meilleur fonctionnement et le faire d’une manière qui faciliterait le passage des droits de vote. »

Le sénateur Tim Kaine dit que son groupe garde à l’esprit les sentiments du parti minoritaire lorsqu’il discute des changements potentiels de règles. REUTERS