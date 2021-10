Joe Manchin est-il le seul démocrate à savoir lire les sondages ?

Le sénateur Joe Manchin (D., WV) écoute lors d’une audience du Comité sénatorial des forces armées à Capitol Hill à Washington, DC, le 28 septembre 2021. (Stefani Reynolds/Pool/.)

En s’opposant à une frénésie de dépenses de 3 500 milliards de dollars, le sénateur Manchin reflète la volonté des électeurs américains. Pourquoi plus de ses collègues ne le rejoignent-ils pas ?

Tout le monde pose des questions sur le sénateur Joe Manchin. Le Virginie-Occidental est le vote décisif sur le projet de loi de dépenses de 3 500 milliards de dollars à l’étude au Congrès, et jusqu’à présent, il a dressé barrage après barrage. La gauche est perplexe : pourquoi ce démocrate de longue date fait-il obstacle à une énorme victoire progressiste ? La droite est agréablement surprise, et peut-être un peu méfiante : pourquoi ce libéral de longue date agit-il comme un conservateur ?

Je préfère une autre question : le sénateur Manchin est-il le seul démocrate qui peut lire les sondages ?

Manchin prend des positions qui bénéficient d’un large soutien du public. Je pense qu’il croit profondément en ce qu’il fait. Mais c’est aussi le cas qu’il prône des politiques qui s’alignent sur les points de vue d’une nette majorité d’Américains. Manchin est un homme du courant dominant – pas seulement le courant dominant de Virginie-Occidentale, mais le courant dominant national.

Commencez par le prix de la facture. Alors que les sondages partisans montrent que les gens aiment ou méprisent l’idée de 3 500 milliards de dollars de nouvelles dépenses fédérales, les sondeurs intermédiaires indiquent qu’il existe des inquiétudes généralisées concernant l’ajout de sommes massives à la dette fédérale. Les recherches de Gallup en 2021 montrent que plus des trois quarts des Américains sont préoccupés par les dépenses et les déficits fédéraux, dont environ la moitié s’inquiètent « beaucoup ». Un sondage Ipsos de printemps a révélé que trois Américains sur quatre pensent que trop de dette nationale nuira à l’économie.

Si la dette croissante est une préoccupation pour les électeurs, le projet de loi de dépenses massif devrait être un non-starter politique. Pourtant, Manchin semble être l’un des rares démocrates à reconnaître le danger d’adopter le projet de loi et à s’efforcer de faire droit au public. Il y a une raison pour laquelle son appel à une «pause stratégique» sur le plan de 3 500 milliards de dollars bénéficie d’un soutien global de 60% et de près des deux tiers dans les banlieues.

En plus des inquiétudes concernant la dette, Manchin a cité l’inflation galopante comme l’une de ses principales raisons de s’opposer au projet de loi. Il a même appelé ses collègues démocrates pour n’avoir « aucun respect » pour la douleur des familles, après un an et demi de dépenses gouvernementales massives qui ont entraîné des prix toujours plus élevés à la caisse. L’inflation sous-jacente a récemment connu son plus grand bond en 30 ans, et les Américains savent que quelque chose ne va vraiment pas.

Dans un sondage CivicScience d’avril, 87% des adultes américains ont exprimé leurs inquiétudes quant à la hausse de l’inflation. Ces résultats sont restés cohérents dans d’autres sondages tout au long de l’année. Dans un sondage Hill-HarrisX à la fin de l’été, les électeurs ont déclaré que l’inflation était leur plus grande préoccupation économique. Les économistes de toutes allégeances politiques s’accordent à dire que de nouvelles dépenses gouvernementales maintiendraient l’inflation à un niveau élevé et les familles souffriraient. En s’opposant à la frénésie de dépenses des démocrates, le sénateur Manchin se tient aux côtés des Américains.

Il y a aussi la question de l’élargissement spectaculaire des droits du projet de loi, au premier rang desquels l’élargissement coûteux du crédit d’impôt pour enfants. Les démocrates veulent rendre permanent un programme temporaire qui distribue des millions de dollars en chèques d’aide sociale à d’innombrables ménages. Et contrairement aux versions précédentes du crédit d’impôt pour enfants, ces versements plus importants n’obligent pas les parents à travailler ou même à chercher du travail.

Les Américains n’aiment pas ça du tout. Morning Consult a découvert cette semaine que seulement 35% des électeurs souhaitent que le crédit d’impôt pour enfants soit rendu permanent, tandis que 52% souhaitent qu’il expire. D’autres sondages montrent une opposition similaire à la proposition des démocrates. Le sénateur Manchin canalise donc la majorité. Comme il l’a dit en septembre, tout en stipulant son soutien au crédit d’impôt pour enfants sous une forme ou une autre, « Ne pensez-vous pas, si nous allons aider les enfants, que les gens devraient faire des efforts?

Enfin, le sénateur Manchin demande au Congrès de « tester » de nouveaux programmes, de sorte que seuls les plus vulnérables en bénéficieront. Il y a peu, voire aucun, de sondages à ce sujet en ce qui concerne la facture de 3 500 milliards de dollars, mais des enquêtes concernant les contrôles de relance en cas de pandémie ont révélé que les trois cinquièmes des électeurs probables soutenaient les tests de moyens. La pression du public était si intense que la Maison Blanche Biden a cédé et soumis à des conditions de ressources les paiements. Il est raisonnable de supposer que les électeurs voudraient que quelque chose de similaire soit inclus dans un projet de loi de dépenses regorgeant de nouveaux droits.

L’opposition du sénateur Manchin à une grande partie du projet de loi de dépenses est une bonne politique et une bonne politique. Bien sûr, il prend toujours en charge au moins 1 500 milliards de dollars de nouvelles dépenses, ce qui serait trop en soi, surtout après les frénésie de dépenses de plusieurs milliards de dollars de l’année et demie écoulée. Ce serait mieux pour l’Amérique en ce moment si le Congrès n’approuvait aucune nouvelle dépense. Pourtant, en refusant de soutenir un paquet de 3 500 milliards de dollars, en exprimant sa profonde inquiétude face à l’inflation et en insistant pour que l’aide sociale soit liée au travail, le sénateur Manchin reflète la volonté du peuple. La vraie question est de savoir pourquoi tant de ses collègues ne font pas de même.

Tarren Bragdon est le président et chef de la direction de la Foundation for Government Accountability.