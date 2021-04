Joe Manchin et l’obstruction systématique décideront si Biden réussit sur le changement climatique

Les espoirs des États-Unis de réduire sérieusement les émissions de gaz à effet de serre ont beaucoup à voir avec la façon dont la législation climatique se déroule au Congrès cette année.

Le président Joe Biden a fait campagne sur un plan de politique climatique qui comprenait, comme épine dorsale, une norme d’électricité propre (CES) qui pousserait le secteur de l’électricité américain à des émissions de carbone nettes nulles d’ici 2035. Compte tenu de l’importance de l’électricité dans le nettoyage d’autres secteurs de l’économie, le CES est sans doute la promesse de politique climatique la plus importante de Biden.

Telle qu’elle est traditionnellement conçue, une norme nationale d’énergie propre est une réglementation fédérale qui obligerait les services publics à augmenter la part des sources sans carbone sur leurs réseaux (atteignant 100% d’ici 2035). Les États seraient tenus d’élaborer leurs propres plans de mise en œuvre, tout comme le Clean Power Plan d’Obama (jamais mis en œuvre).

L’offre d’ouverture de Biden pour un projet de loi sur les infrastructures et l’emploi, l’American Jobs Act, a été publiée mercredi et appelle le Congrès à investir 100 milliards de dollars pour faire avancer les États-Unis vers un CES, entre autres.

Si les démocrates ont l’intention de faire adopter l’American Jobs Act par le biais du processus de réconciliation budgétaire, une fois de plus, chaque disposition doit être approuvée par le parlementaire du Sénat sur la base des règles Byrd. En un mot, les règles Byrd disent que tout élément d’un projet de loi de réconciliation budgétaire doit être pertinent pour le budget – il doit augmenter ou réduire les recettes fédérales. (Si vous pensez que ce rituel sacerdotal et obscur semble être une manière absurde de gouverner une démocratie avancée, vous n’êtes pas seul.) Mais une norme d’énergie propre n’a aucun effet sur les recettes fédérales. Ainsi, un CES conventionnel ne dépassera pas un «bain Byrd».

Pourtant! Leah Stokes, professeur adjoint à l’UC Santa Barbara, et Sam Ricketts, co-fondateur d’Evergreen Action et chercheur principal au Center for American Progress, ont récemment examiné un certain nombre de façons dont un CES pourrait être repensé pour réussir la réconciliation, y compris devenir un système des frais et des crédits.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter leur rapport avec Evergreen Action and Data for Progress, leur article Vox sur le travail ou leur entretien en podcast avec moi sur Volts.

TL; DR: Il serait assez simple de concevoir un CES suffisamment ambitieux qui pourrait dépasser le parlementaire. Au moins un sénateur, Tina Smith du Minnesota, a déclaré officiellement son soutien à l’adoption d’un CES par réconciliation.

La question est de savoir comment le sénateur Joe Manchin de Virginie-Occidentale en pense.

Commentaires mitigés de Manchin sur une norme d’énergie propre

Déterminer si Biden sera en mesure de tenir ses promesses de décarbonation de l’économie implique nécessairement une enquête sur les croyances, les motivations et les intentions d’un seul homme: Manchin.

Manchin est la charnière. Il est le 50e vote des démocrates du Sénat, le signal que les autres «modérés» du caucus suivent. Tout effort législatif démocrate reposera, en fin de compte, sur son soutien. Il n’y a pas moyen de contourner cela.

Les journalistes ont interrogé Manchin sur une norme d’énergie propre à plusieurs reprises. Sans faute, il insiste sur le fait qu’il est un «gars de l’énergie tout-en-un», il valorise «l’indépendance énergétique» et il veut prendre soin des communautés de combustibles fossiles durement touchées… mais il s’abstient de l’exclure.

En janvier, dans une interview à E&E News, interrogé sur une norme d’énergie propre, il a déclaré: «Oh, oui, nous sommes ouverts à tout à ce sujet.» Il a continué:

Un certain nombre de services publics appartenant à des investisseurs se fixent seuls des objectifs de zéro émission nette, sans carbone ou similaires d’ici 2050 ou plus tôt. Ces objectifs de réduction de carbone sont peut-être plus réalisables que nous ne le pensions. Les choses avancent à une vitesse fulgurante. Ils le sont vraiment.

Cela semble prometteur!

«Joe Manchin comprend que nous sommes dans une transition énergétique et il comprend l’opportunité économique de l’énergie propre», m’a dit Ricketts. «D’où le projet de loi qu’il vient de présenter avec [Michigan Sen. Debbie] Stabenow va investir un milliard de dollars dans la fabrication d’énergie propre, dont la moitié pour les communautés où des centrales au charbon ou des mines de charbon ont fermé au cours des dernières années.

Mais dans une interview de janvier avec l’examinateur de Washington, plus conservateur, Manchin a émis une note plus sceptique en réponse à un interrogatoire sur un CES, en disant:

Le marché vous y emmènera. Nous avons avancé la date plus loin que nous ne l’aurions jamais cru, et nous l’avons fait sans mandat total. … Je vais regarder et voir ce qu’ils font. Tout ce que nous passons sûrs comme diable devrait être réalisable. Le simple fait de fixer une date artificielle ne fonctionne pas toujours. Il faut avoir confiance en l’ingéniosité américaine.

Il a également souligné que «vous pouvez utiliser le charbon, le pétrole et le gaz de manière beaucoup plus propre».

Lors d’un événement organisé en février pour le Bipartisan Policy Center, on a demandé à Manchin s’il y avait 50 voix au Sénat pour tout type de taxe sur le carbone. Il était catégoriquement négatif:

Actuellement aucune. Non. Ils veulent avoir une conversation sur la façon dont nous améliorons notre climat et le faisons de manière responsable? Ouais, ils m’auraient, en un clin d’œil. Ils veulent en parler comme d’une sanction? Oubliez ça, tant que je suis ici et qu’il y a 50 voix et qu’il en faut 51 pour l’adopter.

Cela semble assez clair. Mais plus tard, interrogé sur un CES, il laisse la porte ouverte:

Vous ne pouvez pas répondre par oui ou par non à cela. Allez-vous vous engager dans l’argent qu’il faut pour faire la technologie, que nous pouvons le prouver sous une charge commerciale, qui peut montrer que nous pouvons arriver à zéro? C’est tout. Mais je ne vais pas le faire par élimination, je peux vous le dire. Parce que le reste du monde ne nous suivra pas.

Ce que l’on fait de tout cela dépend de sa théorie plus large de Mandchin, que l’on le prenne à la lettre ou au sérieux.

Si nous le prenons au pied de la lettre, il n’a aucun sens. Il n’y a aucun moyen d’atteindre des émissions nettes nulles sans éliminer les sources d’émissions de carbone. Il n’y a aucun moyen d’éliminer sauf «par élimination».

Le marché à lui seul ne «nous mènera pas là-bas», du moins pas assez vite. Toute politique sérieuse d’électricité propre inclut à la fois les carottes et les bâtons – il n’y a pas d’alternative crédible réservée aux carottes.

Mais si nous prenons Mandchin au sérieux, il dit simplement qu’il travaillera pour faire en sorte que les sources de combustibles fossiles et les communautés de son État soient prises en charge tout au long de la transition.

La préoccupation littérale ne peut pas être prise en compte dans un plan net zéro; la préoccupation sérieuse peut.

Si Mandchin veut simplement des subventions pour la capture du carbone et le réaménagement économique dans les pays charbonniers, elles peuvent facilement être intégrées dans un projet de loi qui est discuté dans la fourchette de plusieurs billions de dollars. Même les membres de la communauté climatique qui considèrent la capture du carbone avec méfiance se rendent compte que 50 voix signifie 50 voix et que les Démocrates les plus conservateurs doivent être amenés.

Il n’y a pas de vraie question à savoir si une version d’un CES peut fonctionner pour la réconciliation. «Le Congrès peut concevoir une politique conforme aux règles de Byrd», m’a dit Stokes. «Le programme devrait simplement être centré sur une série de dépenses budgétaires et de pénalités. Je suis convaincu que cette approche peut s’inscrire dans les règles de rapprochement budgétaire. »

La question est de savoir s’il existe une version d’un CES qui peut fonctionner pour Manchin. Il est facile de l’imaginer en train de rendre la politique insensée, pleine d’exemptions et d’échappatoires. Il est également facile de l’imaginer en train de faire une grande agitation théâtrale, comme il l’a fait sur le projet de loi de secours Covid-19, puis de voter de la bonne manière le moment venu.

La quête du bipartisme et les perspectives de réforme de l’obstruction systématique

Pour l’instant, Manchin dit à tous ceux qui écouteront qu’il ne veut pas adopter un autre grand projet de loi par la réconciliation (voir ici, ici, ici, ici, ici et plus récemment, ici). Son entretien avec Axios comprend une réplique incroyable.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait qu’il était possible d’obtenir 10 républicains sur le paquet d’infrastructure, ce qui pourrait donner les 60 voix nécessaires en vertu des règles normales du Sénat, Manchin a déclaré: « Je le sais. »

Soyons très clairs: il n’y a pas d’univers dans lequel 10 républicains du Sénat traversent l’allée pour donner une crédibilité bipartite à un projet de loi d’infrastructure démocrate de plusieurs billions de dollars, pas dans la perspective d’élections cruciales de mi-mandat qui pourraient leur donner. la maison. Cela irait à l’encontre de leurs intérêts politiques, sans parler d’un modèle de comportement clair remontant à plus d’une décennie. Mitch McConnell ne laissera jamais cela se produire.

Manchin le croit-il vraiment? Peut-être. Un autre thème de ses entretiens est sa conviction profonde que les relations personnelles peuvent combler le fossé partisan. Il entretient depuis longtemps une relation de travail étroite avec la sénatrice d’Alaska Lisa Murkowski; elle fait partie des nombreux républicains qu’il considère comme des amis proches.

Néanmoins, Manchin est un politicien avisé, alors peut-être qu’il sait qu’il n’obtiendra pas la coopération qu’il recherche. Peut-être est-il simplement déterminé à essayer de bonne foi et à être vu et entendu le faire, de sorte que le moment venu – quand les républicains font inévitablement obstruction au projet de loi – il aura la crédibilité de se tourner vers la réforme de l’obstruction systématique.

La semaine dernière sur Meet the Press, après des mois de commentaires négatifs sans relâche sur l’abrogation de l’obstruction systématique, Manchin a exprimé son ouverture à la réforme de l’obstruction systématique: «Si vous voulez faire [filibustering] un peu plus douloureux – faites-les rester là et parler – je suis prêt à regarder de toutes les manières possibles.

C’est tout ce dont vous avez besoin. Il n’y a qu’une seule réforme de l’obstruction systématique qui compte vraiment: toute obstruction doit en fait cesser. C’est une forme de débat, un moyen pour la minorité d’être entendue, mais il doit y avoir une conclusion, une manière de passer du débat au vote – un vote à la majorité qui l’emporte sur le projet de loi, comme le l’intention des fondateurs du pays.

Si Mandchin soutient ce genre de réforme d’obstruction systématique, il pourra peut-être amener avec lui d’autres obsessionnels des règles du Sénat comme le sénateur de l’Arizona Kyrsten Sinema. Cela a suffi à rendre McConnell nerveux.

MCCONNELL menaçant de contraindre le Sénat à s’arrêter si les Démocrates éliminaient l’obstruction systématique: « Le Sénat serait comme une pile de cent voitures, rien ne bouge. » – Lindsay Wise (@lindsaywise) 16 mars 2021

Si la réforme de l’obstruction systématique devient une possibilité réelle, la concurrence sera intense pour les projets de loi adoptés dans les précieux mois précédant la mi-mandat 2022. HR1, la loi PRO, le prochain projet de loi sur l’immigration et le projet de loi Build Back Better seront tous sur la table.

Si Manchin n’est pas disposé à utiliser la réconciliation pour un autre grand projet de loi et qu’il ne veut pas bouger sur l’obstruction systématique, alors il abandonnera la plupart de l’agenda des démocrates, y compris un CES et la plupart du reste de leur agenda climatique, dans le même tas d’ordures où les espoirs d’Obama pour l’après-2010 ont été rejetés.

Il ne semble pas que Manchin veuille entrer dans l’histoire en tant qu’homme qui a entravé une autre administration démocrate et a ouvert la voie à un autre Trump.

S’il veut éviter ce sort en adoptant les politiques climatiques au cœur de la campagne de Biden, alors il fera la paix avec la réconciliation ou la réforme de l’obstruction systématique. En fin de compte, il n’y aura pas d’autres alternatives.

David Roberts est un contributeur à Vox. Il rédige également un bulletin d’information sur l’énergie propre et la politique: Découvrez Volts on Substack. Vous pouvez également le retrouver sur Twitter ici.