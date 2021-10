Joe Manchin ne soutiendra pas un programme climatique clé. Les alternatives ne suffiront pas.

Une politique climatique clé conçue pour éliminer progressivement les combustibles fossiles sera probablement supprimée du prochain plan de réconciliation des démocrates en raison de l’opposition du sénateur Joe Manchin (D-WV), qui aurait refusé de soutenir la mesure alors que les négociations sur le projet de loi budgétaire se poursuivent.

Selon Coral Davenport du New York Times, qui a rapporté la nouvelle pour la première fois vendredi, Manchin, qui préside le comité sénatorial de l’énergie et des ressources naturelles, ne soutiendra pas le vaste programme d’électricité propre qui est largement considéré comme la pièce maîtresse du plan climatique du projet de loi. .

Le programme de 150 milliards de dollars – officiellement connu sous le nom de Clean Electricity Performance Program ou CEPP – récompenserait les fournisseurs d’énergie qui passent des combustibles fossiles comme le charbon et le gaz naturel à des sources d’énergie durables comme l’énergie solaire, éolienne et nucléaire, qui sont déjà utilisées depuis environ 40 pour cent de l’industrie, et amende ceux qui ne le font pas.

Les experts estiment que le programme est le moyen le plus efficace de réduire suffisamment les émissions de carbone des États-Unis pour empêcher la température mondiale d’augmenter de 1,5 degré Celsius, un seuil qui aurait des conséquences dramatiques pour la planète s’il était dépassé.

Le Clean Electricity Performance Program est la partie la plus importante de la loi sur le climat lorsqu’il s’agit de réduire la pollution. Nous avons besoin du CEPP pour affronter la crise climatique. C’est aussi simple que cela. Pas de climat, pas d’accord. https://t.co/YIl1jZRHWO – Dr Leah Stokes (@leahstokes) 15 octobre 2021

Une norme d’électricité propre, a déclaré vendredi au New York Times Leah Stokes, experte en politique climatique à l’Université de Californie à Santa Barbara, « est absolument la politique climatique la plus importante du paquet. Nous en avons fondamentalement besoin pour atteindre nos objectifs climatiques. C’est juste la réalité. Et maintenant, nous ne pouvons plus. C’est donc assez triste.

Le rejet par Manchin du plan énergétique est le dernier défi lancé au paquet de réconciliation assiégé – également appelé Build Back Better Act – qui est désormais susceptible d’être réduit en réponse aux demandes de démocrates modérés comme Manchin et le sénateur Kyrsten Sinema de l’Arizona, qui ont déclaré qu’ils s’opposaient aux 3 500 milliards de dollars de dépenses demandés dans le plan initial du projet de loi.

L’État d’origine de Manchin, la Virginie-Occidentale, est l’un des plus grands producteurs de charbon des États-Unis, et Manchin lui-même bénéficie financièrement de l’industrie charbonnière.

Le porte-parole de Manchin, Sam Runyon, a déclaré au New York Times que Manchin s’opposait au CEPP parce qu’il ne pouvait pas soutenir « l’utilisation de l’argent des contribuables pour payer des entreprises privées pour faire des choses qu’elles font déjà ».

À la lumière de l’opposition de Manchin au programme d’électricité propre, la Maison Blanche s’efforcerait de réécrire le projet de loi et de trouver d’autres moyens de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre.

Mais en essayant d’apaiser Manchin, la Maison Blanche pourrait s’aliéner d’autres démocrates du Sénat comme la sénatrice Tina Smith (D-MN), qui était l’architecte en chef du programme d’électricité propre.

Soyons clairs : le budget Reconstruire en mieux doit s’attaquer de manière significative au changement climatique. Je suis ouvert à différentes approches, mais je ne peux pas appuyer un projet de loi qui ne nous amènera pas là où nous devons être en matière d’émissions. Il y a 50 sénateurs démocrates. Chacun de nous est nécessaire pour que cela soit adopté. – Sénatrice Tina Smith (@SenTinaSmith) 16 octobre 2021

« Je suis ouvert à différentes approches, mais je ne peux pas soutenir un projet de loi qui ne nous amènera pas là où nous devons être en matière d’émissions », a tweeté Smith vendredi. « Il y a 50 sénateurs démocrates. Chacun de nous est nécessaire pour que cela soit adopté.

Le programme d’électricité propre est essentiel pour lutter contre le changement climatique

Comme l’a écrit Rebecca Leber de Vox en août, la norme d’électricité propre « est un peu impropre parce que la politique en cours de discussion est encore plus ennuyeuse : un programme de paiement d’électricité propre qui paie les services publics pour nettoyer leur acte et les amende pour avoir manqué délais. »

Aussi ennuyeux que cela puisse paraître, cependant, les experts disent que c’est d’une importance cruciale pour deux raisons.

Premièrement, le programme proposé fournit un cadre financier dans lequel les entreprises énergétiques peuvent travailler. Manchin a raison de dire que certaines entreprises passent effectivement à la production d’électricité durable ; actuellement, près de 40 % de l’électricité produite aux États-Unis provient d’une source d’énergie propre, nucléaire ou renouvelable. Mais les entreprises sont finalement préoccupées par leurs résultats, et l’approche de la carotte et du bâton du programme d’électricité propre proposé intègre cette réalité en incitant les entreprises à apporter les changements drastiques nécessaires pour lutter contre le changement climatique – et en les pénalisant si elles ne le font pas.

L’autre raison pour laquelle un programme d’électricité propre pourrait s’avérer essentiel pour lutter contre le changement climatique est qu’il crée une norme nationale, par opposition à la mosaïque de législations municipales et étatiques et aux efforts individuels actuellement en place. Entre autres impacts, le programme aiderait à mettre les zones en retard à la hauteur des objectifs ambitieux fixés par l’administration Biden, qui prévoient que 80 % de l’électricité du pays provienne de sources renouvelables d’ici 2030 et 100 % d’ici 2035.

En fin de compte, comme Stokes et Sam Ricketts, cofondateur d’Evergreen Action, l’ont écrit pour Vox en février, un programme d’électricité propre fournit un cadre pour que d’autres industries utilisent également une énergie durable.

L’électricité propre est l’épine dorsale de la transition énergétique – l’élément essentiel dans lequel tous les autres secteurs s’intégreront. Non seulement arriver à 100 pour cent d’électricité propre coupera directement plus d’un quart de la pollution par le carbone des États-Unis, il permettra également à une grande partie de nos secteurs des transports, de la construction et de l’industrie de fonctionner avec une énergie propre. Alimenter autant que possible ces secteurs avec de l’électricité sans carbone nous permettrait de réduire les émissions américaines de 70 à 80 %. En bref, cela résoudrait une grande partie de notre défi climatique.

Comme le soutiennent Stokes et Ricketts, une norme d’électricité propre serait non seulement efficace pour éviter les pires impacts du changement climatique, mais elle pourrait fonctionner dans le délai très limité que les scientifiques ont défini pour limiter l’augmentation de la température mondiale.

C’est aussi populaire : selon un sondage de Data for Progress et Vox réalisé début octobre, 63 % des électeurs soutiennent le programme d’électricité propre – le même pourcentage que celui qui soutient le projet de loi de réconciliation dans son ensemble.

Malgré un large soutien populaire pour le programme, cependant, Manchin a une grande influence sur son sort : non seulement il détient une influence particulière en tant que chef de la commission sénatoriale de l’énergie et des ressources naturelles, mais dans un Sénat également divisé, son vote est crucial pour l’adoption d’un éventuel paquet de réconciliation.

Aucune autre législation n’est à la hauteur de l’impact du programme d’électricité propre

Le programme d’électricité propre n’est pas la seule législation climatique sur la table, mais c’est de loin la plus importante et la plus importante, avec le potentiel d’aligner les États-Unis sur l’objectif de l’accord de Paris : une pollution par le carbone à 50 % des niveaux de 2005 d’ici 2030.

Le projet de loi bipartite de 1 000 milliards de dollars sur les infrastructures, qui a déjà été adopté par le Sénat, comprend des dispositions telles que le financement de stations de recharge pour véhicules électriques et pour le transport en commun et les autobus scolaires fonctionnant à l’électricité, ainsi que 21 milliards de dollars pour la remédiation environnementale – comme la réparation des 3,2 millions de dollars des puits de gaz et de pétrole abandonnés à travers le pays fuient du méthane.

Et même si Manchin réussit à bloquer un programme d’électricité propre, le projet de loi de réconciliation comprendra probablement encore des mesures pour lutter contre le changement climatique, notamment des milliards de crédits d’impôt pour l’énergie propre et des investissements dans les transports en commun et les véhicules électriques.

Mais comme David Roberts, ancien écrivain de Vox et auteur actuel de la newsletter Volts, l’a expliqué vendredi sur Twitter, le CEPP est de loin la législation climatique la plus importante en vigueur actuellement, et il est peu probable que des alternatives amènent le genre de changement nécessaire pour que les États-Unis atteignent les objectifs d’énergie renouvelable et de pollution par le carbone définis par la Maison Blanche de Biden.

Le fait que la réconciliation pourrait également être l’une des dernières chances des démocrates d’adopter un programme d’électricité propre ou toute législation majeure sur le climat fait monter les enchères de l’objection de Manchin au CEPP. Comme Vox’s Leber l’a souligné plus tôt ce mois-ci, le parti risque vraiment de perdre le contrôle unifié du gouvernement à mi-parcours de 2022, et si cela se produit, la fenêtre d’opportunité pour l’action climatique pourrait se fermer avant que les démocrates ne retrouvent la majorité dans les deux chambres.

La pression de Manchin pour réduire le CEPP intervient également alors que le temps de crise presse les démocrates au Congrès: la présidente Nancy Pelosi a fixé une date limite au 31 octobre pour adopter à la fois le projet de loi sur la réconciliation et le projet de loi sur les infrastructures, qui sera crucial en tant que financement à court terme pour le le système d’infrastructures routières s’épuise ce jour-là.

Le 31 octobre est également le jour du début de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique 2021 à Glasgow, en Écosse, et sans politique significative en place pour lutter contre le changement climatique – comme, par exemple, une norme d’électricité propre – il pourrait être difficile pour les États-Unis de se rallier d’autres nations à la conférence pour apporter des changements de politique similaires.

Comme Rachel Cleetus, directrice de la politique de l’énergie propre à l’Union of Concerned Scientists, l’a dit à Leber en octobre, si le Congrès peut prendre au sérieux le changement climatique, d’autres pays devraient emboîter le pas. Mais un manque de progrès ralentirait l’élan vers l’avant tout autour.

« Il y a ce sentiment d’épuisement quant au temps qu’il faudra à l’un des plus gros émetteurs au monde pour faire sa juste part », a déclaré Cleetus.