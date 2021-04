Joe Manchin n’est pas un obstacle à l’ordre du jour de Biden ⋆ .

Le sénateur Joe Manchin (D., W.Va.), membre du Comité des crédits du Sénat, interroge les membres de l’administration Biden lors d’une audition à Washington, DC, le 20 avril 2021 (Crédit: Chip Somodevilla / .)

Le sénateur Joe Manchin (W., Va.), Un démocrate modéré, s’est défendu dimanche contre les allégations selon lesquelles il serait un «barrage» à l’avancement de la législation démocrate.

“Je ne suis pas du tout un barrage routier”, a déclaré Manchin lors d’une apparition sur l’état de l’Union de CNN lorsque l’animateur Dana Bash a demandé au Virginien occidental comment il réagirait aux accusations des démocrates selon lesquelles il était un “barrage routier” pour les démocrates qui adoptent une législation tout en le parti a le contrôle de la présidence et des deux chambres du Congrès.

«La meilleure politique est un bon gouvernement», a ajouté Manchin. «Je ne peux pas croire que les gens croient que si vous le faites à ma façon, cela nous donnera l’élan nécessaire pour passer les prochaines élections.»

«Nous ne donnerons pas à ce système une chance de fonctionner», a-t-il ajouté. «Je ne vais pas participer à l’explosion de ce Sénat qui est le nôtre, ou fondamentalement de notre démocratie, ou de la République que nous avons.

Bash a également demandé à Manchin ses réflexions sur la contre-proposition du GOP au plan d’infrastructure de Biden.

Il a déclaré que le plan était un «bon début» et qu’il était «heureux de l’avoir fait» parce qu’il venait de la commission de l’environnement et des travaux publics, où son compatriote de Virginie occidentale, la sénatrice républicaine Shelley Moore Capito, est «essentiellement le membre de premier rang» et le sénateur Tom Carper (D., Del.) Est président.

«Ils ont travaillé ensemble pour que nous sachions qu’il bénéficie d’un soutien bipartisan, nous devons simplement regarder pour voir si nous avons tout ce dont nous avons besoin», a-t-il déclaré.

La semaine dernière, Manchin a suggéré au Congrès de se concentrer sur les infrastructures «conventionnelles» et de démanteler le plan de 2 billions de dollars de Biden, qui comprend des dispositions qui, selon certains législateurs, ne sont pas qualifiées d’infrastructure, telles que l’expansion des ressources pour les soins à domicile pour les personnes âgées et les garderies.

«Ce que nous pensons que le plus grand besoin dont nous avons maintenant, qui peut être fait de manière bipartite, est une infrastructure conventionnelle, que ce soit l’eau, les égouts, les routes, les ponts, Internet – des choses dont nous savons qu’il faut réparer, être réparées», Manchin mentionné.

Lorsqu’on lui a demandé s’il soutenait les dispositions non liées aux infrastructures, Manchin a déclaré qu’il pensait que ces mesures étaient «nécessaires» mais devraient passer par des auditions et que des professionnels devraient être amenés à en discuter.

