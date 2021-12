Sénateur Joe Manchin (D-WV) serait plus susceptible de passer à un indépendant plutôt qu’à un républicain s’il quittait le Parti démocrate après son éventuel glas du président chez Joe Biden Reconstruire Mieux Agir.

Manchin sur Fox News dimanche a essentiellement fermé la porte à l’agenda de son parti lorsqu’il a déclaré à l’hôte Bret Baier, « Je ne peux pas voter pour continuer avec ce projet de loi. Je ne peux pas. J’ai essayé tout ce qui était humainement possible. Je ne peux pas y arriver… C’est un non sur cette législation.

Manchin a cité, entre autres, sa crainte que la facture de 1,7 billion de dollars n’augmente l’inflation. Ses commentaires sont venus en tant que démocrates, y compris Biden, chef de la majorité au Sénat Charles Schumer et président de la Chambre Nancy Pelosi avaient tous négocié pour le faire embarquer.

Les démocrates ont lancé dimanche une série d’attaques contre le Virginie-Occidental, l’annonce de son opposition au projet de loi étant aggravée par le fait que la nouvelle étonnante a été diffusée sur Fox News. Au milieu des spéculations que Manchin pourrait quitter le Parti démocrate à cause de la bagarre, Axios a rapporté lundi que s’il faisait effectivement un saut, il s’enregistrerait plus que probablement en tant qu’indépendant et continuerait à caucus avec les démocrates du Sénat. Une telle décision laisserait les démocrates aux commandes du Sénat.

Axios Hans Nichols et Alayna Treene signalé:

Si le sénateur Joe Manchin renverse le Parti démocrate, il serait plus susceptible de passer à l’indépendance – et au caucus avec les démocrates – que de devenir républicain, disent ses proches à Axios. … Le coup porté par Manchin au programme Build Back Better du président Biden a déclenché de nouvelles spéculations au sein du Parti démocrate – y compris à l’intérieur de la Maison Blanche – selon lesquelles il pourrait quitter le parti l’année prochaine.

Axios a noté que Manchin, un démocrate centriste d’un État rouge vif, a continuellement réfuté les rumeurs selon lesquelles il pourrait quitter le parti. Apparemment, une série d’attaques contre lui de la part d’éminents démocrates pourrait le faire ressentir différemment après sa révélation Build Back Better.

Parmi ceux qui ont lancé des attaques cinglantes contre le sénateur de longue date se trouvaient l’attaché de presse de la Maison Blanche Jen Psaki, sén. Bernie Sanders (I-VT) et Rép. Alexandrie Ocasio-Cortez (D-NY).

Avez-vous un conseil que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com