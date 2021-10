Joe Manganiello, la famille de Brandon Lee réagissent à la mort de rouille

Les membres de la communauté cinématographique expriment leur chagrin après que le directeur de la photographie Hutchins Halyna est décédé à la suite d’une décharge d’arme à feu sur le tournage de Rust.

Selon le bureau du shérif du comté de Santa Fe, Halyna et le directeur Joël Souza ont été abattus lorsque l’acteur Alec Baldwin « déchargé » un pistolet prop sur le plateau du film au Nouveau-Mexique. Halyna, 42 ans, a été déclarée morte après avoir été transportée par avion vers un hôpital voisin, tandis que Joel a été emmené en ambulance à l’hôpital pour y être soigné pour ses blessures.

Dans une déclaration obtenue par E! News, la société de production du film, Rust Movie Productions LLC, a exprimé « nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches d’Halyna ». Dans le message, les membres de l’équipe du film ont déclaré qu’ils avaient interrompu la production « pour une période indéterminée et qu’ils coopéraient pleinement à l’enquête du département de police de Santa Fe ».

Le représentant d’Alec a dit à E! News qu’un « accident » avait eu lieu impliquant « le raté d’un pistolet à hélice à blanc ». Selon la police, une enquête est en cours et aucune accusation n’a été déposée en lien avec l’incident.