Joe Manganiello rend hommage à Halyna Hutchins, la directrice de la photographie fatalement tournée sur le tournage de « Rust »

Joe Manganiello rend hommage à la directrice de la photographie Halyna Hutchins, décédée jeudi à l’âge de 42 ans des suites d’une décharge accidentelle d’un pistolet à hélice manipulé par Alec Baldwin sur le tournage de Rust. Avant son décès, Hutchins a travaillé avec Manganiello sur le film Archenemy, sorti l’année dernière, l’acteur se souvenant de Hutchins comme « un talent absolument incroyable et une personne formidable » dans son poste émotionnel.

Manganiello a partagé son hommage à Instagram, où il a posté une photo en noir et blanc du directeur de la photographie actionnant une caméra sur le plateau, partageant qu’il était « sous le choc » après s’être « réveillé aux messages et lu les nouvelles » de Hutchins. décès. Manganiello a ensuite réfléchi au travail de 42 ans, qu’il a observé sur Archenemy, rappelant comment Hutchins avait « un tel œil et un tel style visuel » et était « le genre de directeur de la photographie que vous vouliez voir réussir parce que vous vouliez voir ce qu’elle pourrait faire ensuite. » Manganiello a qualifié Hutchins de « personne fantastique » et a déclaré « qu’il n’y avait aucune pression qu’elle ne puisse supporter. Elle était une excellente collaboratrice et une alliée de tous ceux qui se trouvaient devant sa caméra. Tous ceux qui la connaissaient la soutenaient. »

« Je n’arrive pas à croire que cela puisse arriver de nos jours… les coups de feu d’un canon à hélice pourraient tuer un membre d’équipage ? C’est une horrible tragédie », a conclu Manganiello. « Mon cœur va à sa famille et en particulier à son fils. Je suis si triste aujourd’hui pour tous ceux qui l’ont connue et travaillé avec elle… »

Hutchins a été abattu jeudi après-midi sur le tournage de Rust. Selon les rapports, les acteurs et l’équipe étaient sur le plateau de tournage de Bonanza Creek Ranch lorsque Baldwin a « déchargé » un pistolet à hélice. Le département du shérif de Santa Fe a déclaré dans un communiqué que des députés avaient été dépêchés sur les lieux « quand un appelant au 911 a signalé une fusillade sur le plateau ». Hutchins, diplômée de l’American Film Institute et nommée « étoile montante » en 2019 par le directeur de la photographie américain, est décédée peu de temps après avoir été emmenée à l’hôpital de l’Université du Nouveau-Mexique à Albuquerque. Le directeur de Rust, Joel Souza, a également été blessé et transporté à l’hôpital pour y être soigné. Il a depuis été licencié.

Dans un communiqué, un porte-parole du film a déclaré que « l’ensemble des acteurs et de l’équipe ont été absolument dévastés par la tragédie d’aujourd’hui ». Le porte-parole, qui a adressé « nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches d’Halyna », a confirmé que la production sur Rust avait été interrompue « pour une période indéterminée ». Le communiqué ajoute que les personnes impliquées dans le film « coopèrent pleinement avec l’enquête du département de police de Santa Fe », qui est en cours.