Joe Marler dit que les Harlequins lui ont dit de suivre un régime car il est «trop gros»

in

Joe Marler a admis qu’il s’était complètement rassasié avant de commencer un nouveau régime pour lancer la saison de Premiership avec les Harlequins.

Le pilier anglais n’est peut-être pas en pleine forme pour le moment, son club actuel lui disant qu’il est “trop ​​gros” avant le début de la saison.

Rex

Marler s’est peut-être un peu trop amusé ce week-end

Marler a joué un rôle central dans la campagne improbable de Quins pour remporter le titre la saison dernière, faisant 20 apparitions alors qu’ils battaient Exeter Chiefs à Twickenham en juin.

Pourtant, il semble qu’il se soit peut-être un peu trop amusé pendant la morte-saison, se balançant apparemment légèrement en surpoids.

Ayant déjà déclaré à talkSPORT qu’il ” n’avait pas fait de Harry Kane ” pour la pré-saison plus tôt cet été, le joueur de 31 ans a rejoint Ally McCoist et Laura Woods lundi matin pour parler de son week-end lors d’un festival de la viande.

Malheureusement pour Quins, le festin ne s’est pas arrêté là puisque le finaliste de la Coupe du monde 2019 s’est ensuite offert une collation à la station-service en fin de soirée.

.

Le pilier des Harlequins, qui pèserait 114 kg, pourrait souffler en début de saison

“J’étais allé au Tobacco Docks à Londres pour me régaler de viande à ce festival appelé Meatopia”, a-t-il déclaré sur Breakfast.

«Je n’aurais pas dû y aller parce que le travail m’a dit que je suis trop gros de toute façon, donc je suis au régime, mais j’ai dit que je commencerais lundi.

« Alors vendredi, je suis allé me ​​gaver jusqu’à environ 11 h. J’ai pris le train pour Guildford, puis je suis rentré de Guildford à East Sussex pour rentrer à la maison.

« Il est arrivé à environ 12h30 et j’ai passé devant une station-service et il y avait quelque chose en moi. Chaque fois que je passe devant cette station-service, je dois m’arrêter.

« Alors j’ai arrêté et je n’avais pas faim, mais je ne sais pas – c’est peut-être juste en moi – je me suis arrêté et j’ai eu un KFC.

« Puis j’ai pensé que si je commençais mon régime lundi, je pourrais aussi bien remplir mes bottes. Je suis rentré à la maison vers deux heures du matin et elle n’était pas déjà contente, donc ce n’était pas un bon début de week-end.

SPÉCIAL PARI – OBTENEZ 60 £ EN PARIS GRATUITS AVEC BETFAIR

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.