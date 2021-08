Joe Marler interroge l’équipe des Lions britanniques et irlandais de Warren Gatland pour le dernier test en Afrique du Sud et appelle Finn Russell et Sam Simmonds à commencer

Joe Marler est le dernier grand nom du monde du rugby à être déconcerté par la sélection de l’équipe de Warren Gatland pour le test final contre l’Afrique du Sud samedi.

Les Lions britanniques et irlandais se dirigent vers la confrontation finale à Cape Town avec la série finement équilibrée, les deux équipes ayant remporté un match chacune.

.

La sélection de l’équipe de Gatland a de nouveau fait l’objet d’un examen minutieux

Les hommes de Gatland se sont classés deuxièmes le week-end dernier à Cape Town alors que les Springboks ont laissé la procédure en équilibre grâce à un succès retentissant de 27-9.

Le triple entraîneur des Lions a réagi à cette défaite cuisante en apportant six changements à son XV de départ pour le prochain affrontement avec le vainqueur.

La majorité des modifications de Gatland renforcent le plan de match existant des Lions consistant à s’aligner sur le physique des Springboks, ce qu’ils n’ont pas réussi à faire le week-end dernier.

Pourtant, le touriste de 2017 Marler espérait voir plus de talent injecté dans l’équipe et ne peut pas comprendre pourquoi le Kiwi a apporté des changements aussi radicaux.

.

Simmonds est susceptible d’être déchaîné du banc contre les Springboks

.

L’ouvreur écossais n’a pas encore brillé en Afrique du Sud jusqu’à présent

“Il a amené quelques garçons qui commencent sur le banc”, a déclaré Marler. «Les goûts de Finn Russell, Sam Simmonds qui ont un peu plus de punch offensif pour eux.

« J’aurais aimé les voir réellement commencer. J’y ai pensé et j’y suis allé, pourquoi changez-vous le 23 ?

« Si j’étais l’entraîneur, j’irais simplement. Comment a-t-il fait autant de changements ou changé d’avis du premier au troisième match et s’est dit “Je vais jouer d’une manière complètement différente maintenant.”

Équipe des Lions britanniques et irlandais

C’est le côté que Gatland a choisi pour faire des ravages chez les Springboks lors du troisième et dernier test ce samedi

Lions britanniques et irlandais : Williams ; Adams, Henshaw, Aki, Van der Merwe ; Biggar, Prix ; Jones, Owens, Furlong, Itoje, A Wyn Jones (c), Lawes, Curry, Conan

Remplacements : Cowan-Dickie, Vunipola, Sinckler, Beard, Simmonds, Murray, Russell, Daly

L’ÉQUIPE DE RÊVE EST DE RETOUR ! INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT POUR LA SAISON 21/22 POUR VOS CHANCES DE GAGNER 100 000 £

« En l’espace de trois semaines ? Pourquoi ne pas simplement choisir la même équipe du premier match et la garder la même ?

« Il y a eu tellement de changements. »

Une énorme journée de sport samedi sur le réseau talkSPORT, des mises à jour des Jeux olympiques ET du 1er test entre l’Angleterre et l’Inde, le retour de l’EFL avec Around the Grounds et Sheffield Utd vs Birmingham, le Community Shield entre Leicester City et Man City à 17h sur talkSPORT 2 et, sur talkSPORT, le test décisif entre les Lions britanniques et irlandais et l’Afrique du Sud – couverture en direct et exclusive à partir de 16h sur talkSPORT.