Joe Marler plaisante en disant qu’il veut “sauter sur Morne Steyn et le serrer” après la victoire de la série contre les Lions britanniques et irlandais

Joe Marler a plaisanté en disant qu’il voulait “sauter sur Morne Steyn et le serrer et lui faire sauter la tête” après que son incroyable penalty ait remporté la série pour l’Afrique du Sud contre les Lions britanniques et irlandais.

L’ouvreur vétéran Steyn a été rappelé pour sa première apparition en équipe nationale en près de cinq ans et a célébré l’occasion en condamnant les Lions de Warren Gatland à une défaite atroce 19-16 et une défaite 2-1 sur le circuit.

Steyn a gardé son sang-froid comme il l’a fait il y a 12 ans à Pretoria pour couler les Lions

Le joueur de 37 ans est rentré chez lui l’année dernière pour rejoindre les Vodacom Bulls après sept ans au club français du Stade Français

Le joueur de 37 ans, qui a réglé la série 2009 en faveur des Springboks avec une pénalité cruciale en fin de match, a reproduit cet exploit samedi soir avec moins de deux minutes à jouer au Cape Town Stadium.

Bien qu’ils aient dominé la première mi-temps, les Lions ont été punis pour n’avoir pris qu’une avance de 10-6 et n’avoir pas su capitaliser sur leurs nombreuses opportunités.

Bien que la fin du conte de fées pour Steyn ait réchauffé même le fan de rugby le plus endurci, Marler n’était pas d’humeur à ressentir des sentiments sentimentaux.

Le pilier des Harlequins, qui a fait une tournée en Nouvelle-Zélande en 2017, a plaisanté en disant qu’il avait grimacé en voyant Steyn s’intensifier comme il l’avait fait il y a 12 ans.

Steyn a tiré un penalty de cinq mètres à l’intérieur de sa propre moitié pour sceller la série en 2009

Les Lions seront désespérés de voir le vétéran raccrocher ses bottines

“C’était incroyable”, a déclaré Marler à talkSPORT Breakfast. «Pour être juste, en tant que fan des Lions qui l’a regardé avec des papillons et n’ayant pas pu en regarder certaines parties, ma femme se disait« De quoi parles-tu ? C’est juste un jeu stupide.

« J’étais juste comme, ‘Tu sors, tu sors d’ici maintenant !’ Mais quand il est arrivé, j’ai réalisé qu’il n’avait pas joué pour l’Afrique du Sud depuis CINQ ans.

« Cela fait 12 ans qu’il n’a pas tiré le penalty gagnant lors de la dernière tournée, et il a recommencé.

« Il est parti et a recommencé ; Je n’ai que du respect pour lui, mais en même temps, je veux lui sauter dessus, le serrer et lui sortir la tête de colère.