Joe Mixon a écrasé son coéquipier des Bengals J’Marr Chase lors d’une de ses courses en colère

Joe Mixon a discrètement été l’un des demis offensifs les plus productifs de la NFL au cours des dernières années. Le Cincinnati Bengals RB a terminé avec plus de 1 100 verges au sol en 2018 et 2019 avant d’être limité à seulement six matchs en raison de blessures la saison dernière. Mixon a repris son rôle de leader des Bengals cette année, et il a été un élément clé pour aider Cincinnati à garder le rythme dans un AFC West compétitif.

Mixon a de nouveau été la force motrice de la victoire 32-13 des Bengals contre les Raiders de Las Vegas dimanche lors de la semaine 11. Le joueur de 25 ans a réussi deux passes de touché et a terminé avec 123 verges au sol lors de la victoire. Cincinnati s’est amélioré à 6-4 pour rester à distance de frappe des Ravens de Baltimore dans la division.

Mixon est connu pour ses courses « en colère », et il en a eu plusieurs contre les Raiders. L’un de ses runs les plus difficiles de la journée a malheureusement fait une victime : le receveur recrue star des Bengals Ja’Marr Chase. Au cours d’un troisième quart-temps, Mixon a transporté son coéquipier par camion tout en se précipitant pour un premier essai.

Avec deux autres scores contre les Raiders, Mixon a maintenant trouvé la zone des buts en sept matchs consécutifs. C’est la plus longue séquence de l’histoire de la franchise pour un porteur de ballon des Bengals.

Chase a également marqué un touché sur une passe de six verges de Joe Burrow au quatrième quart. Le choix n ° 5 au repêchage de la NFL 2021, Chase a maintenant huit touchés par an et est un favori pour la recrue de l’année.

Les Bengals restent dans le mix dans l’image des séries éliminatoires de l’AFC grâce aux bonnes saisons de Mixon et Chase. Ne vous faites pas de mal, les gars.