Joe Montana pèse sur le calendrier de 17 matchs de la NFL, l’accent est mis sur les railleries (exclusif)

La saison 2021 de la NFL comporte deux nouvelles choses qui auront un grand impact – un match de saison régulière supplémentaire et un accent plus marqué sur les railleries. Il est clair que la NFL grandit chaque année, elle apportera des changements qui auront un contrecoup parmi les joueurs et les fans. PopCulture.com a récemment rencontré le quart-arrière du Temple de la renommée du football professionnel Joe Montana qui a partagé ses réflexions sur certaines des nouvelles règles de la NFL d’aujourd’hui.

“Je pense qu’en tant que joueur, vous l’aimeriez”, a déclaré Montana à PopCutlure lorsqu’on lui a posé des questions sur une saison régulière plus longue. “Vous préféreriez jouer 17 vrais matchs au lieu de, et un match de moins de pré-saison. Parce que les matchs de pré-saison, ils sont difficiles, parce que les gars plus âgés qui sont établis essaient juste de passer. Ils veulent entrer, échauffez-vous. Et puis, vous avez les jeunes qui essaient de faire une équipe vont parfois plus dur. Vous jouez à deux niveaux différents. Comme, je l’ai dit, les gars plus âgés veulent juste passer. Ils ne veulent pas se blesser. Ils veulent traverser la saison aussi vite qu’ils le peuvent. Je pense que cela le fait pour eux. “

La NFL a décidé d’ajouter un autre match de saison régulière pendant l’intersaison, et c’est la première fois depuis 1978 que la ligue a élargi le calendrier. À cette époque, les équipes de la NFL jouaient 14 matchs de saison régulière ainsi que six matchs de pré-saison. Lorsque la ligue s’est étendue à 16 matchs, la pré-saison a été réduite à quatre semaines. Maintenant qu’il s’agit de 17 matchs, la majorité des équipes de la NFL jouent trois matchs de pré-saison avec une semaine de congé avant la saison régulière.

“De toute évidence, cela ajoute une autre dimension aux éliminatoires et donne à la NFL un autre vrai match qui a du sens, ce qui représente généralement de l’argent pour ces gars, alors ils seront heureux”, a ajouté Montana. “Mais je penserais qu’en tant que joueur, oui, je préférerais jouer un autre match régulier que d’être à mi-parcours, d’être retiré, de m’asseoir avec des gars qui jouent sur la touche.”

La saison régulière étant plus longue en 2021, cela donne aux officiels de la NFL plus de temps pour pénaliser les joueurs pour railleries. Cela a frustré les fans et les joueurs car la raillerie fait partie du jeu. Mais les entraîneurs voulaient que les railleries soient atténuées en 2021 car ils pensent que cela peut conduire à des bagarres.

“Je comprends où ils veulent en venir, et vous ne voulez pas que cela devienne une grande partie du jeu”, a déclaré Montana. “C’est amusant de célébrer, mais il y a ensuite ces batailles que vous regardez. Surtout à l’extérieur avec les coins et les récepteurs larges, il y a une bataille tout le temps, et vous vous laissez emporter, les gars se laissent emporter après ils font un gros jeu à chaque extrémité.

“[Bill Walsh] avait toujours l’habitude de dire : ‘Agis comme si tu étais déjà venu ici.’ Et j’ai été là, vous entrez dans la zone des buts. Oui, vous regardez nos gars, vous voyez beaucoup de célébrations de leur part, mais vous avez peut-être vu un pic ici et là, ou simplement courir et laisser tomber le ballon, et continuer. Je n’y vois pas de mal à moins qu’il ne s’agisse d’un excès. Mais ils essaient toujours de tout contrôler.”