Joe Perry d’Aerosmith contribue à la musique du film “ City Of Lies ”

Légendaire AÉROSMITH guitariste et auteur-compositeur Joe Perry a contribué cinq chansons au Brad Furman-dirigé “Ville des mensonges” film. Sorti plus tôt cette année en salles et en VOD et avec Poiréde VAMPIRES DE HOLLYWOOD camarade de groupe Johnny Depp, “Ville des mensonges” devrait sortir sur Blu-ray et DVD le 8 juin.

Basé sur le livre “Labyrinthe” par Randall Sullivan et adapté par Christian Contreras, “Ville des mensonges” (Films Saban) est un thriller policier dramatique qui fait suite à l’enquête sur le meurtre infâme d’un artiste de rap emblématique Notorious BIG Depp étoiles comme déterminé LAPD détective Russell Poole (qui passe près de 20 ans à essayer de résoudre le meurtre), avec Forest Whitaker comme Jack Jackson (un journaliste qui fait équipe avec Poole à la recherche de la vérité insaisissable). Ensemble, ils explorent pourquoi l’affaire reste froide – et pourquoi une division secrète du LAPD est apparemment déterminé à le garder ainsi.

Pendant que le film était en production, Poiré – qui séjournait à Johnny Deppla maison travaille sur son dernier album solo “Manifeste Sweetzerland” (2018, Registres romains) – a été invité par Depp pour afficher certains extraits du film.

“Il se passait toujours quelque chose à Johnnychez lui, il n’était donc pas inhabituel pour lui de m’appeler pour venir me joindre à nous », dit Joe. “Nous avons regardé des clips et parlé de certaines des scènes pour lesquelles ils avaient besoin de musique, et Brad Furman [director, music producer], Alberto Bof [one of the key musicians also working on the soundtrack], Johnny et j’ai commencé à parler d’idées sur ce que je pourrais ajouter. Je n’ai jamais eu la chance de travailler avec quelqu’un d’aussi classique et talentueux que Alberto sur une base individuelle, donc c’était vraiment une expérience passionnante pour moi, mis à part le fait que c’était pour l’un des Johnnyfilms de. Alors que nous nous frayions un chemin à travers chaque morceau de musique, Alberto et j’ai joué dans un style qui n’était certainement pas dans ma timonerie de tous les jours et nous avons fini par travailler ensemble pendant les deux ou trois semaines suivantes sur des morceaux de la bande originale. “

PoiréIl a fallu environ trois semaines pour terminer ses contributions, mais une fois son travail terminé, il a reçu un appel urgent de Furman. Poiré se souvient: “J’avais terminé ce projet et j’étais sur le chemin du retour de l’aéroport après un mois sur la route avec AÉROSMITH. J’étais à environ 10 minutes de chez moi, je n’avais pas vu Billie [Perry‘s wife] dans plus d’un mois, et j’avais hâte de rentrer à la maison. J’ai remarqué qu’un appel téléphonique est arrivé sur mon téléphone à partir d’un indicatif régional de LA, je l’ai pris par hasard et c’était Brad. Il a dit: ‘Je suis content de t’avoir mis la main dessus. J’ai une urgence.’ En fin de compte, ils voulaient que je contribue plus de musique au film. Brad m’avait appelé pour réparer une réplique sur laquelle je travaillais et m’a dit que la partition était élevée et inspirée par mon travail, il voulait que j’ajoute plus de guitare à d’autres signaux. J’ai dit: “ Bien sûr, je peux peut-être entrer dans un studio ce week-end. ” Je lui ai dit que j’étais sur le chemin du retour et il a dit: «Vous ne comprenez pas. J’en ai besoin maintenant.’ Je ne savais pas où se trouvait un studio dans ma région et il a dit qu’il me rappellerait dans cinq minutes. Cinq minutes plus tard, il a rappelé et a dit: «J’ai trouvé un studio. Il est à 10 minutes de chez vous et il sera ouvert pour nous dans une heure. Alors je suis rentré à la maison, j’ai donné Billie un câlin et un baiser, lui expliqua ce qui se passait, déposa mes affaires et attrapa ma guitare, me rendit au studio et j’enregistrais en moins d’une heure. Quelques minutes se sont transformées en quelques heures, car Brad m’a décrit les scènes où ils avaient besoin de musique supplémentaire. C’était une session d’enregistrement assez détournée, étant donné qu’il était à Londres, j’étais en Floride. De toute ma carrière, je n’ai jamais eu à changer de vitesse aussi vite sur un projet aussi important que celui-ci.

“Travailler avec Alberto C’était une expérience incroyable et nous avons en fait enregistré pas mal de nous en train de brouiller et une grande partie de ce que nous avons fait est en fait ce qui s’est terminé dans le film. Nous nous sommes retrouvés inspirés par les extraits de films et avec Brad, Johnny, Alberto et moi, c’était le genre d’expérience musicale créative dont vous rêvez. “

“Travailler avec Joe sur ce film est une expérience de pointe dans ma carrière musicale », déclare Alberto Bof. “Il est l’un des piliers de la musique rock et je me souviens encore d’avoir été impressionné en écoutant son son de si près pendant nos sessions d’enregistrement. Trouver des idées avec un musicien aussi complet était une expérience sans faille et sa contribution et son goût ont été fondamentaux. dans la direction et la réalisation de la bande originale. “

“Travailler avec Joe au ‘Ville des mensonges’ était un rêve, ” Brad Furman dit. “En tant qu’enfant, l’un de mes morceaux préférés était AÉROSMITHde ‘Rêver’. J’attendais près du juke-box de la cantine et j’utilisais toutes mes pièces sauvegardées pour y jouer encore et encore. J’ai monopolisé le juke-box. Je n’ai jamais imaginé que je travaillerais côte à côte avec Joe Perry, l’un des plus grands guitaristes rock de tous les temps. Sur chaque session et note de repère que je lui ai donnée (et oui j’étais nerveux), Joe humblement et artistiquement a pris ses dons et a continué à élever et à inspirer notre partition. Il a toujours voulu une autre prise car il n’a jamais cessé de lutter pour la grandeur. Le lien et la synchronicité Joe et Alberto Bof partagé était magique et m’a coupé le souffle. Ils ont dansé ensemble comme s’ils le faisaient depuis des années. En conséquence, j’ai regardé notre film et notre partition se transformer d’une manière inimaginable. Les notes de leur musicalité résonnaient dans toutes les salles de Johnny DeppLe studio de créer un sentiment palpable qui vous a retenu captif… J’étais fasciné. “

Poiréde “Ville des mensonges” les contributions comprennent:

* «11e et Albany» de Joe Perry et Alberto Bof (partition)

* “Big Come Up” par Alberto Bof, Hal Linton, Joe Perry, Roman Perry, Mike Zonshine (chanson)

* “Lucidité” de Joe Perry et Alberto Bof (partition)

* “Ambitionz de DMack” de Moghul Veyron & Joe Perry (partition)

* “La fête est finie” de Alberto Bof, Joe Perry (partition)

* “Kick In The Door (Remix)” de The Notorious BIG, remixé par Brad Furman et Alberto Bof, avec Joe Perry et Colin Smith (voix supplémentaires) (chanson)