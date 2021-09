Joe Perry d’Aerosmith met en vente une maison du Massachusetts pour 4,5 millions de dollars

Selon The Patriot Ledger, AÉROSMITH guitariste Joe Perry a mis sa maison à Duxbury, Massachussets sur le marché pour 4,5 millions de dollars.

Le domaine fermé de 14 pièces et 7 acres comprend une piscine chauffée en forme de Gibson corps de guitare, jardin sur le toit, grange à trois stalles, salle multimédia high-tech, poutres apparentes, trois cheminées, une salle de sport et une salle de billard.

La maison, qui Poiré possède depuis 33 ans, y compris son studio au sous-sol, où AÉROSMITH enregistré une partie de l’album de 2001 “Il suffit de pousser le jeu” ainsi que les années 2004 “Honkin’ On Bobo”. Poiré a également utilisé l’installation pour enregistrer trois de ses albums solo.

Dans les années récentes, Poiré a passé beaucoup de temps à Los Angeles ainsi que dans son condo en bord de mer à Sarasota, en Floride.

Voir les photos de la propriété au Patriot Ledger.

Le mois dernier, AÉROSMITH et Groupe de musique universel (UMG), a annoncé une alliance mondiale couvrant l’ensemble de la discographie, des produits dérivés et des projets audio-vidéo du groupe emblématique. Pour la première fois, en 2022, tous les AÉROSMITHLes enregistrements emblématiques de seront unifiés en un seul endroit avant le prochain 50e anniversaire du groupe grâce à un nouveau partenariat à multiples facettes avec UMG. En plus de soutenir le catalogue consolidé du groupe, ce partenariat profitera également d’un accès sans précédent à l’histoire “Coffres Vindaloo” et archives personnelles des membres du groupe Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton, Joey Kramer et Brad Whitford, qui aidera activement à organiser leurs collections de musique, de photos, de séquences vidéo, d’œuvres d’art, de journaux, de listes de sélection et de souvenirs. Les prochaines sorties offriront aux fans un accès à des joyaux jamais vus et entendus auparavant, qui consolideront davantage la position du groupe comme l’un des groupes de rock les plus révolutionnaires et les plus révérencieux de l’histoire.

Intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll en 2001, AÉROSMITH est à égalité pour le plus RIAA certifications d’album par un groupe américain avec 25 or, 18 platine, 12 multi-platine et un diamant. Comme le groupe a été fondé à Boston en 1970, le 13 avril a été déclaré « Aerosmith Day » dans le Massachusetts par l’ancien gouverneur Guillaume Soudage.

