Joe Perry d’Aerosmith participera à la conférence du Vatican sur Covid 19 et d’autres menaces pour la santé mondiale

AÉROSMITH guitariste Joe Perry participera au Conseil Pontifical pour la Culture du Vatican et à la Cinquième Conférence Internationale du Vatican de la Fondation Cura, qui se tiendra du 6 au 8 mai. La conférence réunit les principaux médecins, scientifiques, leaders religieux, éthiciens, défenseurs des patients, décideurs politiques, philanthropes et influenceurs pour s’engager dans des conversations puissantes sur les dernières percées en médecine, la prestation des soins de santé et la prévention, ainsi que la science anthropologique et impact culturel des progrès technologiques.

Dr Rudy Tanzi, Ph.D., professeur de neurologie à l’Université Harvard, mènerait une conversation sur la santé du cerveau et les rock stars avec Poiré lors de la nouvelle conférence virtuelle de trois jours, initialement prévue à l’Aula Nuova Del Sinodo dans la Cité du Vatican, qui est présentée dans des programmes dynamiques de courte durée. Cet événement est le cinquième d’une série au cours de la dernière décennie visant à explorer et à renforcer les collaborations interdisciplinaires pour faire progresser la santé humaine. La série a atteint un large public mondial et incluait alors le vice-président Joe Biden s’adressant en personne à la conférence de 2016. En 2018, Biden a également abordé la conférence #UniteToCure par vidéo. La conférence de cette année rassemblera un groupe formidable de conférenciers de toutes les disciplines au milieu de la pandémie COVID-19 en cours pour partager leurs points de vue sur la santé, l’humanité et l’avenir de la médecine.

Les organisateurs de la conférence mettront également en lumière une conversation sur «Faire le pont entre la science et la foi» en réunissant des médecins, des scientifiques, des leaders religieux, des éthiciens et des théologiens pour explorer les points communs entre la religion et la spiritualité et la santé et le bien-être, ainsi que pour examiner la relation entre les l’esprit, le corps et l’âme. La discussion approfondira les dimensions anthropologiques et culturelles de l’être humain et cherchera des domaines de convergence entre les sciences humaines et les sciences naturelles. Les discussions sur l’importance de l’empathie et de la compassion, les implications éthiques des progrès technologiques, y compris l’intelligence artificielle, et l’impact de l’innovation sur l’anthropologie font partie des nombreux domaines où le dialogue doit avoir lieu. Cette importante conversation est rendue possible grâce au généreux soutien d’une subvention du Fondation John Templeton.

La conférence se clôturera par un message destiné aux participants de Pape François. Les détails complets de la conférence, y compris la liste complète des orateurs, des sujets, des modérateurs des médias et des supporters sont disponibles sur le site Web de la conférence.

“Nous devons considérer l’interaction entre l’esprit, le corps et l’âme si nous espérons construire un système de soins de santé plus équitable et améliorer les soins de santé humaine dans le monde”, a déclaré Robin Smith, MD, MBA, fondateur et président de la Fondation Cura. << Offrir à des experts de diverses disciplines la possibilité d'avoir un dialogue, de partager des informations et de comparer les points de vue de manière dynamique et en partenariat inspirera l'espoir aux patients, aux familles et aux communautés du monde entier. Nous décrivons souvent la conférence comme Davos mais pour les soins de santé ; une approche multidisciplinaire qui mobilise les dirigeants mondiaux pour examiner les défis de santé les plus urgents au monde. "

Les sujets de la conférence porteront sur la technologie et les nouvelles innovations dans les soins de santé et sur la façon de rendre des soins de santé de qualité disponibles et abordables, comment améliorer la santé humaine en abordant l’esprit, le corps et l’âme et comment, avec l’empathie, la compassion et à travers les arts, nous pouvons faire l’environnement et le monde un meilleur endroit. Nous parlerons de la révolution de la télémédecine, de la nécessité de fournir des soins aux communautés rurales et mal desservies et de fournir des soins et des traitements à domicile et dans la communauté grâce à la technologie et à l’innovation qui dureront bien au-delà de la pandémie. Nous découvrirons les thérapies de pointe, examinerons les nouveaux paradigmes réglementaires en médecine régénérative, explorerons les risques médicaux de la solitude et l’importance d’améliorer la santé et le bien-être, de prendre soin des autres et d’aider les gens à vieillir dans la dignité. Des descriptions complètes de tous les sujets de la conférence sont disponibles sur le site Web de la conférence.

<< Une fois de plus, nous réunissons des scientifiques, des médecins, des prestataires de soins de santé, des travailleurs sociaux, des chefs religieux de croyances diverses, des représentants du droit et de l'industrie, des spécialistes de l'éthique, de l'anthropologie et de la philanthropie, et d'autres, représentant tous des points de vue différents sur le monde, " mentionné Cardinal Gianfranco Ravasi, président du Conseil Pontifical de la Culture. “Aucune approche ne peut résoudre les défis complexes et critiques de notre époque. Il faut davantage de lentilles pour mettre en lumière une image complète de l’être et de l’existence.”

Monseigneur Tomasz Trafny, chef du Département Science et Foi du Conseil Pontifical pour la Culture, a déclaré: << Ensemble, nous nous concentrerons sur les progrès de l'innovation médicale et la création de communautés plus saines et construirons des ponts pour catalyser la création de nouvelles approches interdisciplinaires et de partenariats pour améliorer la santé. , le bien-être et la compréhension de la singularité humaine. "

En plus de son travail avec AÉROSMITH, Joe a sorti six albums solo tout au long de sa carrière. En 2005, son album «Joe Perry» a été nominé pour un Grammy dans la catégorie “Meilleure performance instrumentale rock”. JoeLe septième album studio de sortir plus tard en 2021, qui comprend Dr Rudy Tanzi sur le clavier.

Au printemps 2009, Joe a été invité à apparaître à côté de Dr Rudy Tanzi et directeur des National Institutes of Health des États-Unis Dr Francis Collins MD, Ph.D., en GQ magazine dans un article intitulé «Rock Stars Of Science». Plus tard cette année, Joe accompagné Drs. Tanzi et Collins alors qu’ils – et les meilleurs scientifiques du pays – ont participé à une table ronde sur Capitol Hill devant des membres du Congrès et des sénateurs se concentrant sur la promotion des remèdes, l’amélioration des thérapies et la collecte de fonds pour le cancer et la maladie d’Alzheimer. En 2010, Joe a reçu le titre, par La Fondation Geoffrey Beane, du père fondateur du programme Rock Stars of Science (RSOS). Plus tard cette année-là, il est apparu avec Drs. Tanzi et Collins dans GQLe numéro “Men Of The Year” dans une diffusion sur le RSOS. En 2013, il a été invité à participer à nouveau à la campagne RSOS 2013-2014 et a été le premier civil autorisé à accéder aux laboratoires de l’hôpital Sloan Kettering Memorial.

Rudy et Joe sont restés de très bons amis au fil des ans, et Rudy a même accompagné Joe dans le cadre de son groupe en tournée.