Joe Perry d’Aerosmith : “Van Halen était un groupe incroyable”

Dans une récente interview avec Rock classique ultime, AÉROSMITH‘s Joe Perry a donné son avis sur VAN HALEN ainsi que l’héritage du regretté guitariste du groupe Eddie Van Halen, qui est largement considéré comme l’un des musiciens de rock les plus influents de tous les temps.

“Eddie était le leader d’une toute nouvelle génération de guitaristes et a changé le jeu de la guitare – son style, tout”, Joe dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET).

“C’était drôle, parce que quand j’ai entendu certains de ses trucs, j’ai dit:” Wow, j’ai déjà entendu cet effet; j’ai déjà entendu ça “, mais c’est lui qui a tout mis en place. Et c’était nouveau.

“Mec, je pensais que VAN HALEN était un groupe incroyable. David Lee Roth était comme le Jimi Hendrix de la bouche. Quand ils étaient à leur apogée, ils étaient les meilleurs, ils se balançaient.”

Eddie est décédé en octobre dernier à l’hôpital St. John’s de Santa Monica, en Californie. L’homme à la hache est décédé des suites d’un cancer, a confirmé son fils.

Eddie et Alexis formé VAN HALEN en 1972 à Pasadena, Californie, avec Roth au chant et Michel Antoine à la basse.

VAN HALEN a été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll en 2007.

Pierre roulante magazine classé Eddie Van Halen N°8 dans sa liste des 100 plus grands guitaristes.



