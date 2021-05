Joe, réveille-toi et n’envoie pas la pâte! ⋆ 10z viral

Cher Joe, arrêtez de trouver des moyens de gaspiller notre argent. C’est vrai, Joe, c’est notre argent que vous continuez de gaspiller comme un marin ivre en congé à terre. Nous travaillons très dur pour notre argent, quelque chose auquel vous et votre famille ne pourrez peut-être pas vous identifier, et cela devient très vieux, très vite en vous regardant le gaspiller. Nous avons perdu toute capacité décisionnelle lorsque nous avons laissé les démocrates vous promouvoir du statut de résident du sous-sol à celui de président. Vous montrez que Joe modéré est dans votre rétroviseur. Vous êtes devenu progressiste à part entière et pensez maintenant qu’il n’y a pas de problème dans le monde que l’argent ne peut pas résoudre. Le problème est que vous ne dépensez pas votre argent mais le nôtre.

En 100 jours, vous avez proposé des programmes et des factures qui dépenseraient 6 billions de dollars s’ils étaient adoptés. C’est de l’argent que nous n’avons pas, et les riches, ces gens que vous aimez calomnier, n’ont pas assez d’argent pour payer vos projets si vous les imposez dans la pauvreté.

Votre dernière envie de dépenser 4 milliards de dollars est de les canaliser vers l’Amérique centrale. Cette affirmation ridicule est-elle un écran de fumée pour masquer le fait que Kamala Harris ne fait rien pour résoudre la crise frontalière? Vous l’avez chargée de ce projet il y a des semaines, et elle n’a rien fait. La vice-présidente Harris, il est difficile d’écrire ces trois mots, n’est pas allée à la frontière, n’a pas tenu de conférence de presse pour nous faire part de son plan, ni ne s’est rendue dans les pays d’Amérique centrale visés comme source du flux d’immigration illégale. Elle n’a rien fait, alors vous voulez envoyer des milliards à des politiciens corrompus dans les pays du Triangle pour croire qu’ils investiront l’argent dans leur peuple. Cet investissement dans leur avenir incitera ces personnes à rester dans leur pays d’origine plutôt que de parcourir des milliers de kilomètres vers l’Amérique. C’est officiel, Joe. Vous l’avez perdu.

Nous avons dépensé des billions au cours des 50 dernières années pour mettre fin à la pauvreté. Cela n’a pas fonctionné. Avec cet échec à notre honneur, vous pensez qu’investir dans les pays d’Amérique centrale où leurs habitants risquent leur vie pour partir, vous ne pouvez pas être aussi naïf ou croire que nous sommes aussi stupides. Nous ne le sommes pas, ce qui laisse votre manque de clarté quant à la réponse. Quelqu’un doit maîtriser vos dépenses, et nous devons espérer que le Sénat s’apprête à fermer le tiroir-caisse.

Obama a envoyé à peu près les mêmes 4 milliards de dollars au cours de son administration. Cette récompense n’a pas freiné le flux illégal. Trump a menacé de retenir l’aide à ces pays à moins qu’ils ne contribuent à arrêter la migration, et cela a fonctionné. Ne pas dépenser d’argent avait de meilleurs résultats que de simplement gaspiller notre argent. Vous voyez la logique ici, Joe?

Nous savons que Joe Biden fait de son mieux pour se conformer aux souhaits de l’aile progressiste de son parti. Le fait qu’AOC prétende être agréablement surprise par son programme progressiste devrait inquiéter tout conservateur.

Vous ne pouvez pas acheter votre chemin vers une meilleure Amérique. C’est la manière paresseuse de résoudre les nombreux problèmes que nous avons et ne résoudra jamais les problèmes en Amérique centrale. Ce pays mérite un leadership fort, mais ce n’est pas ce que nous avons. Nous avons Biden. Nous devons espérer minimiser les dégâts qu’il fait pleuvoir sur l’Amérique jusqu’à ce que nous puissions remettre un vrai leader à la Maison Blanche. Ce n’est pas Kamala Harris. C’est l’un de ces incroyables gouverneurs qui mènent leurs États hors de la pandémie. C’est long jusqu’en 2024, et pourtant c’est un clin d’œil. Dieu nous aide en attendant.