Joe Rogan insiste sur le fait que c’était soit « l’erreur, soit la corruption » qui a joué un rôle dans la victoire de Tyson Fury contre Deontay Wilder à Las Vegas.

Le «Gypsy King» est revenu après plus d’un an d’absence pour mettre Wilder à l’écart au 11e tour de leur affrontement palpitant pour le titre des poids lourds WBC.

Fury a été lourdement abandonné au quatrième tour

Mais Fury a lui-même fait face à une certaine adversité dans la fusillade passionnante, étant abandonné deux fois au quatrième tour.

Rogan a allégué que l’arbitre Russell Mora avait accordé au Britannique un « compte long » et suggéré que l’officiel avait peut-être paniqué.

« L’arbitre est censé dire ‘Un deux…’ quand le gars tombe. Mais si pour une raison quelconque, il doit interrompre le décompte… vous êtes censé reprendre le décompte là où le compteur du ring l’a », a déclaré l’animateur de Joe Rogan Experience.

« Donc, il y a un gars qui compte au bord du ring, et il continuera à compter. Donc, si vous êtes à « Un, deux », et que vous vous dites « Allez dans un coin neutre », ce type est censé être « trois, quatre, cinq », mais il ne l’a pas fait.

Le «Gypsy King» a réussi à battre le compte de Mora à deux reprises

« Il y est retourné, ‘trois, quatre’, mais le gars était déjà à terre depuis quelques secondes. Sans aucun doute, ce fut un long compte. Je pense que c’est une erreur ou une corruption. Très probablement une erreur, très probablement le gars est en train de paniquer.

Indépendamment de la controverse présumée, Rogan a insisté sur le fait que Fury méritait un immense crédit pour la manière dont il est revenu de la toile pour défendre ses ceintures avec un style aussi emphatique.

« Il y a peut-être un ou deux autres humains qui ont déjà vécu et qui peuvent frapper aussi fort que [Wilder]. Il est sans aucun doute l’un des puncheurs les plus durs de tous les temps.

« C’est un puncheur meurtrier, mais le niveau de compétence était si évident », a-t-il déclaré.

Wilder a frappé Fury avec un tir qui aurait renversé n’importe quel autre poids lourd

«La différence est que Tyson Fury est un boxeur magistral, il est magistral. Sa stratégie était incroyable.

« Restez juste collé à Deontay, portez-le sur lui, accrochez-vous à lui, faites-le travailler et traînez-le de plus en plus profondément dans ces eaux horribles remplies de crocodiles.

« C’est ce qu’il a fait, et il a failli être assommé en le faisant. C’est à quel point Wilder est dangereux.