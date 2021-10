Le géant du podcast Joe Rogan n’a tenu aucun coup contre Don Lemon de CNN après que l’ancre ait doublé le récit du « vermifuge pour chevaux » de son réseau.

La semaine dernière, Rogan a accusé CNN d’avoir « menti » sur son utilisation d’ivermectine pendant son rétablissement de COVID, car le réseau a décrit à plusieurs reprises le traitement comme un « vermifuge pour chevaux » et un « médicament pour le bétail » malgré sa forme humaine qui lui a été prescrite par un médecin .

Après la séance de podcast tendue de Rogan avec le correspondant médical en chef de CNN, le Dr Sanjay Gupta, qui a été forcé d’admettre que ses collègues n’auraient pas dû faire de telles affirmations, Lemon était sur la défensive.

CNN INCENDIE POUR UNE DÉCLARATION ‘EMBARRASSANTE’ SUR JOE ROGAN: ÇA RESSEMBLE À UN ‘ GROUPE DE PLAIDOYER ‘, PAS À UN RÉSEAU D’INFORMATION

« Il a dit quelque chose sur l’ivermectine qui, je pense, n’était pas correct à propos de CNN et de mensonges », a commencé Lemon. « L’ivermectine est un médicament couramment utilisé comme vermifuge pour chevaux. Ce n’est donc pas un mensonge de dire que le médicament est utilisé comme vermifuge pour chevaux. Je pense que c’est important – et il n’est pas approuvé pour COVID, n’est-ce pas? »

« C’est vrai », a répondu Gupta. « Ce n’est pas approuvé pour COVID et vous avez raison, même la FDA a publié une déclaration disant essentiellement de rappeler aux gens – c’est une sorte de message étrange de la FDA, mais a dit » Vous n’êtes pas un cheval, vous n’êtes pas une vache, arrêtez de prendre ce truc » est essentiellement ce qu’ils ont dit en se référant à l’ivermectine. Maintenant, je pense que le point de Joe est que-

« Qu’il a été approuvé pour les humains mais pas nécessairement pour COVID, n’est-ce pas? » Lemon intervint.

« C’est exact », a poursuivi Gupta. « Cela a été utilisé pour une maladie parasitaire – cela s’appelle la cécité des rivières et cela a été très efficace pour cela, mais, vous savez, ce n’est pas parce que cela fonctionne pour une chose que cela fonctionne pour une autre. »

Dans l’épisode de mardi de « The Joe Rogan Experience », Rogan a riposté à Lemon ainsi qu’à son réseau.

« C’est ce qui est si drôle à ce sujet. Ils ne comprennent pas que lorsqu’ils disent des choses absolument fausses, cela diminue leur autorité. Ils ne sont même pas conscients de ce qu’ils font », a déclaré Rogan. « Quand Don Lemon continue avec Sanjay Gupta et dit: » En fait, c’est vraiment un médicament vétérinaire. C’est vraiment un vermifuge pour chevaux. « »

CNN RICHE JOE ROGAN POUR SA COUVERTURE D’IVERMECTINE: LA SEULE CHOSE QUE NOUS AVONS FAL ÉTAIT « BRUISE » SON EGO

« C’était le mensonge, dit-il, ‘Ce n’est pas un mensonge de dire que c’est aussi utilisé comme médicament pour les chevaux.’ Mais ce n’est pas ce que vous avez dit », a déclaré l’invité Michael Malice. « Vous n’avez pas dit ‘ce médicament, qui est aussi utilisé pour les chevaux’. Quelle importance cela a-t-il ? »

« Cela n’a aucune pertinence », a répondu Rogan. « C’est exactement ce dont vous parlez avec la pénicilline et avec un nombre gigantesque de médicaments qui ont également des applications vétérinaires. Mais en faisant cela, vous venez de prouver mon point. Ils ne comprennent même pas ce qu’ils viennent de faire. Vous pense que personne, comme, ça va finir avec toi ? Parce qu’avant c’était comme ça. Ils disaient quelque chose et personne n’aurait de recours. Mais quand tu dis quelque chose, et ensuite la personne à qui tu le dis a littéralement des dizaines de fois plus de public que vous, espèce de mère stupide —–. Savez-vous ce que vous avez fait? Vous venez de prouver mon point. «

Rogan a ensuite donné quelques conseils à CNN et à son président Jeff Zucker, qui dirigeait NBC lorsque Rogan a animé « Fear Factor ».

« Ils ont besoin de meilleures personnes. Ils ont besoin de personnes respectées car ce n’est pas que CNN est irréparable », a déclaré Rogan. « Ecoute, je connais Jeff Zucker… C’est un gars sympa… C’est un gars formidable. C’est juste là, c’est comme tout le reste, ces gens gèrent à grande échelle. vous avez une putain de société de presse. »

JOE ROGAN FORCE DR. SANJAY GUPTA POUR ADMETTRE CNN N’AURAIT PAS DU APPELER SON TRAITEMENT COVID ‘HORSE DEWORMER’

« Et il ne s’agit pas de mes sentiments… J’aime quand mes sentiments sont blessés. Qu’en est-il de ça? J’aime ça. Je blesse mes propres sentiments. Comme s’il n’y avait pas un putain d’être humain qui me critique plus que moi , d’accord ? Ce n’est pas le problème », a ajouté Rogan.

Le patron de CNN, Jeff Zucker, n’a pas réussi à apporter une émission matinale réussie au réseau câblé. (.)

CNN est resté provocant au milieu des critiques de sa couverture de Rogan, offrant une déclaration enflammée au critique des médias du Washington Post, Erik Wemple.

« Le cœur de ce débat a été délibérément confus et finalement perdu », a déclaré jeudi CNN à Wemple. « Il n’a jamais été question de dosage d’ivermectine entre le bétail et l’homme. Le problème est qu’une voix puissante dans les médias, qui, par l’exemple et à travers sa plate-forme, a semé le doute sur la science éprouvée et approuvée des vaccins tout en promouvant l’utilisation d’un traitement non éprouvé pour covid-19 – un médicament développé pour éloigner les parasites chez les animaux de ferme. »

« La seule chose que CNN a mal faite ici a été de blesser l’ego d’un podcasteur populaire qui a poussé des théories du complot dangereuses et a risqué la vie de millions de personnes en le faisant », a ajouté le réseau.

Notamment, la déclaration ne reconnaissait pas l’aveu étonnant de Gupta.