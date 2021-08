Joe Rogan aux critiques de Nate Diaz pour l’UFC 263 : “Vous ne savez pas ce que vous dites”

Nate Diaz a presque éliminé Leon Edwards à la fin de leur combat à l’UFC 263 mais a fini par perdre et beaucoup l’ont critiqué et lui reprochent de ne pas s’être lancé directement sur son adversaire profitant de son mauvais moment et qu’il était sur le point de mettre fin au combat. Mais Joe Rogan a une réponse pour tous ces gens (via l’expérience Joe Rogan).

Joe Rogan, aux critiques de Nate Díaz

“Blesse Leon Edwards et le souligne”, commence le commentateur et podcasteur. “C’était comme, ‘Je l’ai eu.’ Oh mon Dieu, j’ai eu une dispute avec quelqu’un et il a dit: ‘Ouais, il a laissé partir Leon, elle a dû partir pour lui. Je pense que c’est comme s’ils n’avaient aucune idée de ce dont ils parlent. A fait exactement ce qu’il était censé faire«.

Avertissement

“Léon n’avait pas fini, comme si je devais le chasser”, poursuit-il. « Si vous le poursuivez, vous vous retrouvez dans une ligne droite à gauche. Regardez Pat Barry contre Cheick Kongo, regardez Pete Sell contre Scott Smith. Quand les gens poursuivent imprudemment les gens, ils deviennent fous !», conclut Joe Rogan en défense Nate Diaz après sa défaite contre Leon Edwards à l’UFC 263.

